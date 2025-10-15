Casal de reféns israelenses mantidos separados se reúne após 738 dias: 'Hora de começar a se curar juntos'

Argamani postou fotos do casal juntos de novo no Instagram - (crédito: noargamani - Instagram)

Um casal israelense sequestrado durante os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 foi reunido, dois anos após ter sido violentamente separado.

Noa Argamani e Avinatan Or foram capturados no festival de música Nova, nas proximidades da comunidade Re'im, em Israel, a menos de 20 km da Faixa de Gaza.

Um vídeo de Noa sendo levada em pânico na garupa de uma motocicleta se tornou uma das imagens mais amplamente reconhecidas dos ataques.

Ela foi resgatada pelas Forças israelenses em 8 de junho de 2024.

Avinatan Or, que foi mantido separado no centro de Gaza, foi libertado na segunda-feira (13/10) — um dos 20 reféns vivos devolvidos como parte do cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em uma postagem no Instagram, Noa Argamani disse que o casal agora poderia começar a "curar juntos".

noargamani - Instagram Argamani postou fotos do casal juntos de novo no Instagram

Após se reunirem, a mídia israelense disse que o casal compartilhou o "primeiro cigarro juntos depois de dois anos".

Um dia após a libertação de seu parceiro, Noa Argamani compartilhou uma postagem emocionante no Instagram junto às primeiras fotos do casal desde 2023.

"Dois anos desde o último momento em que vi Avinatan, meu amor. Dois anos desde que terroristas nos sequestraram, me colocaram em uma motocicleta e nos separaram na frente do mundo inteiro", escreveu ela.

Ela disse que foi mantida com outras mulheres e crianças dentro de casas durante sua captura, "enquanto Avinatan estava apenas nos túneis".

"O Hamas liberou vídeos e sinais de vida meus, enquanto não havia nenhuma informação sobre Avinatan", continuou a postagem, em hebraico.

Ela afirmou que o casal agora poderia começar sua recuperação.

"Vencemos nossa guerra pessoal e toda a luta do mundo conosco para chegar a este momento, e agora é hora de começarmos nossa jornada compartilhada juntos", dizia a postagem.

Noa Argamani também agradeceu a Trump por seu papel em trazer os reféns para casa e ajudá-los a "superar a escuridão".

O pai de Avinatan Or contou à mídia israelense sobre as condições em que seu filho foi mantido — suprimentos de comida "escassos" e muito tempo sozinho, acorrentado em túneis e pequenos compartimentos durante os 738 dias de cativeiro.

Ele disse que seu filho — que tem cerca de 2 m de altura — foi mantido, em determinado momento, em um espaço de apenas 1,8 m de altura e pouco maior que o colchão em que dormia.

"Ele está extremamente magro", disse Yaron Or aos repórteres, acrescentando que seu filho não tinha "livros, contato humano — nada", mas recebeu, em certo momento, um cubo mágico.

Ele teve pouquíssima informação sobre o mundo exterior, incluindo o paradeiro de sua namorada ou a extensão completa dos ataques do Hamas e da subsequente ofensiva israelense.

"Ao redor dele havia guardas cujos parentes foram mortos em ataques das Forças de Defesa de Israel [IDF]; acho que é simplesmente um milagre que não o tenham machucado, exceto por uma vez que ele tentou escapar", disse o Sr. Or.

Avinatan Or teria tentado fugir enquanto era transportado por um túnel, mas foi capturado e espancado pela tentativa.

"Ele está compartilhando as coisas gradualmente, não perguntamos diretamente", disse o pai.

"Fisicamente, ele ainda precisa se recuperar", continuou.

"Mas mentalmente, graças a Deus, ele continua o mesmo Avinatan — mesmo humor, mesma força."