Zelensky diz esperar que acordo em Gaza ajude a encerrar guerra Rússia-Ucrânia

Putin já afirmou que o fornecimento dessas armas a Kiev colocaria em risco qualquer acordo de paz - (crédito: AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse nesta quinta-feira (16) em Washington que espera que o acordo de paz no Oriente Médio contribua para acabar com a guerra em seu país.

"Amanhã está programada uma reunião com o presidente americano Donald Trump, e esperamos que o iniciativa para conter o terrorismo e a guerra que teve sucesso no Oriente Médio contribua para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia", afirmou no X.

O líder ucraniano chegou nesta quinta-feira a Washington para negociar um novo fornecimento de armas com seu homólogo americano, incluindo mísseis Tomahawk de longo alcance.

Em uma ligação de negociação realizada mais cedo com Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o fornecimento dessas armas a Kiev colocaria em risco qualquer acordo de paz.



