Quem era Ace Frehley, o guitarrista 'espacial' da banda Kiss, morto aos 74 anos

Paul Daniel "Ace" Frehley, guitarrista e um dos fundadores da banda americana Kiss, morreu aos 74 anos nesta quinta-feira (16/10), segundo declaração da família à imprensa dos Estados Unidos.

Segundo a nota, Frehley morreu rodeado pelos familiares, que disseram estar "completamente devastados e com o coração partido".

"Tivemos a sorte de poder cercá-lo de amor, cuidado, palavras bonitas, pensamentos, orações e intenções em seus últimos momentos", diz o comunicado da família.

O guitarrista também era conhecido como o personagem "Spaceman" ("Homem do Espaço", em tradução livre) na formação original do Kiss, com o vocalista Paul Stanley (guitarra e vocais), Gene Simmons (baixo e vocais) e Peter Criss (bateria e vocais).

O grupo é bastante reconhecido pelo uso de maquiagem preta e branca no rosto que caracterizava seus integrantes como personagens.

Stanley era Starchild, o artista que sonhava em ser uma estrela rock — e por isso era visto no palco com uma estrela pintada em torno do olho direito.

Simmons encarnava Demon, fã de filmes de terror, sempre fazendo cara de mau.

Frehley, o guitarrista, louco por ficção científica, aparecia com uma maquiagem futurista, no papel de Spaceman (ou Space Ace, como às vezes era chamado).

Por fim, Criss, o baterista, amante de felinos, virava o homem-gato Catman.

"Guardamos com carinho todas as suas lembranças, risadas, e celebramos sua força e gentileza que ele compartilhava com os outros. A dimensão de sua morte é de proporções épicas e vai além da compreensão. Ao refletir sobre todas as suas conquistas extraordinárias, a sua memória continuará viva e para sempre!", disse a família.

Em comunicado conjunto, Paul Stanley e Gene Simmons disseram estar "devastados com a morte de Ace Frehley. Ele foi um roqueiro essencial e insubstituível durante alguns dos capítulos mais formativos da banda e sua história. Ele é e sempre será parte do legado do Kiss".

Frehley deixa a mulher, Jeanette, e a filha, Monique.

A banda Kiss foi formada em 1973 e lançou sucessos como Rock and Roll All Nite e God of Thunder.

Conhecida pelo figurino com perucas longas, couro preto, brilho e sapatos de plataforma — e muito barulho —, a banda vendeu 100 milhões de discos até 2024. Frehley era famoso por tocar uma guitarra que soltava fumaça. O Kiss combinava rock de qualidade com efeitos pirotécnicos.

O Kiss dava uma grande importância ao marketing — e por isso manteve oculta por anos a verdadeira identidade de seus integrantes.

Mas, em 1983, o grupo apareceu pela primeira vez sem maquiagem, em um momento de renovação que ficou conhecido como "desmascaramento".

No fim dos anos 1990, o grupo voltou a usar as pinturas faciais (ou "máscaras").

Em 1982, Frehley deixou o Kiss, que continuou com outros músicos. Ele voltou para a turnê de reunião da banda em 1996 e ficou até 2002. Os integrantes originais foram incluídos em 2014 no Rock & Roll Hall of Fame (instituição americana que homenageia artistas, bandas e outras figuras que tiveram impacto significativo na história e no desenvolvimento do rock).

Getty Images Ace Frehley se apresenta, após deixar o Kiss

Frehley nasceu no Bronx, em Nova York (EUA), e ganhou a primeira guitarra de presente de natal aos 13 anos. Mais tarde, abandonou o ensino médio para seguir a carreira musical.

"Eu abandonei o colégio, mas aqui estou, milionário, e nunca fiz uma aula de guitarra na minha vida", disse Frehley à rádio Metal Express em 2020.

Em décadas de história, o grupo autorizou a venda de mais de 5 mil itens, desde produtos comuns para uma banda, como camisetas e chapéus, como também revistas em quadrinhos, máquinas de fliperama, cartões de crédito, preservativos e caixões. Sem deixar de lado as bijuterias, cinzeiros, lancheiras, fantasias de Halloween, bolas de beisebol e toalhas de praia. Além de ter criado um campo de minigolfe e um café temático.

"Toda banda vende camisetas, toda banda vende mercadorias. Só que eles não fazem isso tão bem quanto a gente", disse Simmons, que é o cérebro financeiro da banda, à BBC em 2015.

Em 2022, o Kiss fez uma turnê de despedida dos palcos, que passou pelo Brasil.

Dois anos depois, o Kiss vendeu seu catálogo de músicas a um investidor sueco por valor estimado em mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão). A empresa Pophouse Entertainment, com sede em Estocolmo, também adquiriu a marca, a imagem e os direitos de propriedade intelectual do grupo.

Essa venda marcou a aposentadoria da banda dos palcos, mas Frehley continuou a se apresentar, lançando oito álbuns solo.

Em setembro deste ano, Frehley anunciou o cancelamento de sua apresentação na Antelope Valley Fair, em Lancaster, na Califórnia, após sofrer uma queda em seu estúdio e ser levado para o hospital.

"Ele está bem, mas, contra a sua vontade, o médico insiste que ele evite viagens neste momento", disseram seus representantes em comunicado.

Depois, o músico cancelou o resto de sua turnê por causa de "problemas médicos em curso".

A BBC entrou em contato com os representantes da banda, mas ainda não obteve resposta.