InícioMundo
POLUIÇÃO

EUA comemora adiamento de acordo mundial sobre descarbonização de navios

A votação de um plano mundial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa causada por embarcações foi adiada pela Organização Marítima Internacional (OMI) por um ano

"É outra enorme vitória para o presidente Donald Trump", disse o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, através do X - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, celebrou nesta sexta-feira (17) como uma "enorme vitória" o adiamento da adoção de um acordo mundial no âmbito da ONU para reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos navios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Organização Marítima Internacional (OMI) adiou por um ano a votação de um plano mundial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa das embarcações, em meio a fortes pressões de Washington contra a medida.

"É outra enorme vitória para o presidente Donald Trump", disse Rubio em sua conta no X. "Graças à sua liderança, os Estados Unidos evitaram um grande aumento de impostos da ONU sobre os consumidores americanos, que teria financiado projetos climáticos progressistas", acrescentou.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 17/10/2025 14:33
SIGA
x