EUA comemora adiamento de acordo mundial sobre descarbonização de navios

"É outra enorme vitória para o presidente Donald Trump", disse o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, através do X - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, celebrou nesta sexta-feira (17) como uma "enorme vitória" o adiamento da adoção de um acordo mundial no âmbito da ONU para reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos navios.

A Organização Marítima Internacional (OMI) adiou por um ano a votação de um plano mundial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa das embarcações, em meio a fortes pressões de Washington contra a medida.

"É outra enorme vitória para o presidente Donald Trump", disse Rubio em sua conta no X. "Graças à sua liderança, os Estados Unidos evitaram um grande aumento de impostos da ONU sobre os consumidores americanos, que teria financiado projetos climáticos progressistas", acrescentou.