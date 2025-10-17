Príncipe Andrew deixará de usar títulos e honrarias da monarquia - (crédito: BBC Geral)

O príncipe Andrew renunciará ao uso de seus títulos reais, incluindo o de Duque de York. O anúncio foi feito em comunicado nesta sexta-feira (17/10).

Andrew tem enfrentado críticas a respeito de suas ligações com Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual e tráfico de pessoas nos EUA - Epstein é pivô de um grande escândalo que também abala outras personalidades públicas, e foi encontrado morto em sua cela de prisão em 2019.

"Após debater o assunto com o Rei [Charles 3º], e com a família, concluímos que as contínuas acusações contra mim atrapalham o trebalho de Sua Majestade e da Família Real. Decidi, como sempre, colocar em primeiro lugar minhas responsabilidades com minha família e meu país", afirmpou Andrew.

"Com a anuência de Sua Majestade, sinto que devo ir um passo além. Não usarei mais o título ou as honrarias que foram conferidas a mim. Como já disse anteriormente, nego enfaticamente as acusações contra mim", concluiu o comunicado.

Esta reportagem está em atualização