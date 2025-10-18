InícioMundo
MANIFESTAÇÕES

"No kings": protesto contra Trump toma cidades nos EUA

Mais de 2.700 manifestações estão previstas para diversas cidades ao longo dos EUA

Protestos da campanha
Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos: Trump na berlinda - (crédito: Joseph Prezioso / AFP)

Os primeiros protestos que fazem parte da campanha "No kings" (ou "sem reis", em tradução livre) convocados para este sábado (18/10) começaram a encher as ruas de diversas cidades nos Estados Unidos e da Europa. A manifestação é uma mobilização popular contra o presidente dos EUA, Donald Trump. Mais de 2.700 manifestações estão previstas para diversas cidades ao longo dos EUA, segundo informações da Agência France-Press.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Além de cidades importantes como Washington, Boston, Chicago, Atlanta e Nova Orleans, protestos foram convocados em pequenas localidades dos 50 estados e até mesmo no Canadá. A agência Associated Press aponta que cidades europeias como Londres (Inglaterra), Madri e Barcelona (Espanha) também realizam manifestações. 

  • Protestos da campanha
    Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos Joseph Prezioso / AFP
  • Protestos da campanha
    Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos Joseph Prezioso / AFP
  • Protestos da campanha
    Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos TIMOTHY A.CLARY / AFP
  • Protestos da campanha
    Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos Joseph Prezioso / AFP
  • Protestos da campanha
    Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos Joseph Prezioso / AFP
  • Protestos da campanha
    Protestos da campanha "No kings" nos Estados Unidos TIMOTHY A.CLARY / AFP

"O presidente acredita que seu poder é absoluto. Mas nos Estados Unidos não temos reis e não cederemos ao caos, à corrupção e à crueldade", afirma o movimento "No Kings", que reúne quase 300 organizações, em seu site.

Na quinta-feira, Deirdre Schifeling, diretora política e de defesa da União Americana pelas Liberdades Civis, afirmou que os manifestantes querem transmitir que "somos um país de iguais". "Somos um país de leis aplicadas a todos, do devido processo e da democracia. Não seremos silenciados", afirmou.

Leah Greenberg, cofundadora do Projeto Indivisível, criticou os esforços da administração Trump para enviar a Guarda Nacional às cidades do país, reprimir migrantes sem documentos e processar opositores políticos.

"É o manual clássico do autoritarismo: ameaçar, difamar e mentir, assustar as pessoas para que desistam", disse Greenberg. "Não seremos intimidados", acrescentou.

*Com informações da Agência France-Press

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 18/10/2025 15:24 / atualizado em 18/10/2025 15:32
SIGA
x