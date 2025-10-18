O edifício desenhado para combater a solidão reconhecido com prestigiado prêmio de arquitetura

Projeto foi elogiado pelos espaços que evocam 'ambiente de oásis no bosque' - (crédito: Philip Vile/Riba)

Uma resposta moderna às casas de repouso tradicionais, com um projeto voltado para combater a potencial solidão de seus moradores, foi a grande vencedora da edição de 2025 do prêmio Stirling, um dos mais importantes do Reino Unido, concedido anualmente pelo Real Instituto de Arquitetos Britânicos ao que consideram como o melhor novo edifício erguido no país.

O Appleby Blue, um complexo de moradia social com 59 apartamentos para pessoas com mais de 65 anos localizado em Southwark, no sul de Londres, fomenta a convivênia coletiva entre os residentes privilegiando as áreas comuns, que incluem um jardim suspenso, um pátio e uma cozinha comunitária.

O júri do prêmio destacou que o projeto "estabelece um padrão ambicioso para moradias sociais para idosos".

Os arquitetos do escritório Witherford Watson Mann conceberam espaços de "alta qualidade", projetados para criar ambientes que demonstram que eles realmente se importam com seus moradores, ressaltou Ingrid Schroder, membro do júri e diretora da Architectural Association School of Architecture, uma das mais antigas escolas de arquitetura do Reino Unido.

"Construído no contexto de duas crises — uma grave escassez de moradias e uma crescente epidemia de solidão entre os idosos — o Appleby Blue oferece uma resposta esperançosa e imaginativa, onde os moradores e a comunidade ao redor se unem por meio da natureza transformadora do projeto", acrescentou ela.

Philip Vile/Riba Espaços coletivos são característica marcante do projeto

Philip Vile/Riba Apesar do design moderno, os tijolos e as janelas evocam o estilo tradicional das casas de repouso britânicas antigas

O edifício foi elogiado por seus apartamentos "generosos", corredores com piso de terracota, bancos e plantas, e um sistema de irrigação que confere ao edifício "a sensação de um oásis no bosque".

Tudo isso cria um "ambiente de estilo de vida aspiracional" que "contrasta fortemente com o clima institucional frequentemente associado a casas de repouso", observou o Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA, na sigla em inglês).

Moradias sociais para idosos são construídas na Inglaterra desde a Idade Média. O próprio Appleby Blue foi erguido no local de uma casa de repouso abandonada.

Philip Vile/Riba Arquitetos buscaram otimizar o espaço sem deixar de lado preocupação com o bem-estar dos moradores

Philip Vile/Riba Jardim é um dos espaços comunitários voltados aos moradores

Outros finalistas

Concorriam com ele ao prêmio diferentes projetos, desde a restauração da torre do Big Ben de Londres até uma nova escola de moda e um laboratório de ciências.

House of Commons Torre del Big Ben voltou a abrir ao público em 2023, depois de cinco anos em restauração

Simon Menges Campus da New Fashion School em Londres também estava entre os finalistas

O prêmio é concedido ao edifício considerado "o mais significativo do ano para a evolução da arquitetura e do ambiente construído" e é julgado com base em critérios como design visionário, inovação e originalidade.

Esta é a segunda vez que o escritório Witherford Watson Mann é o vencedor. Há 12 anos, a empresa foi selecionada pelo projeto de uma revolucionária casa de veraneio dentro do antigo Castelo de Astley, em Warwickshire.

A Elizabeth Line, a nova linha ferroviária metropolitana que atravessa Londres de leste a oeste, conquistou o prestigioso prêmio no ano passado.

Outros vencedores anteriores do prêmio, concedido desde 1996, incluem o Everyman Theatre de Liverpool, o Hastings Pier e o Edifício do Parlamento Escocês em Edimburgo.