Roubo no Louvre: o que se sabe sobre o crime no museu de Paris - (crédito: BBC Geral)

A ministra da Cultura da França, Rachida Dati, confirmou que houve um roubo no Museu do Louvre, em Paris — o mais visitado do mundo. Segundo ela, não há feridos, e as equipes do museu e a polícia estão no local conduzindo as investigações.

O Louvre informou em sua conta oficial no X que "permanecerá fechado hoje por motivos excepcionais." Imagens publicadas nas redes sociais mostram visitantes e seguranças presos dentro do museu após o incidente. Do lado de fora, os portões cinzentos aparecem fechados, e pessoas que chegavam ao local foram informadas de que o museu não abriria neste sábado.

O roubo ocorreu na manhã de hoje, pouco depois da abertura do museu. Ainda não se sabe o que, se é que algo, foi levado, nem quem estaria envolvido na ação. Também não há informações sobre como o crime aconteceu.

Esta reportagem está sendo atualizada.