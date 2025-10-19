De centro-direita, Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia

Paz obteve 54,5% dos votos apurados, contra 45,4% do rival. O economista tem 58 anos e é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora - (crédito: AIZAR RALDES / AFP)

O senador de centro-direita Rodrigo Paz foi eleito como o novo presidente da Bolívia. As eleições caminham para o fim na noite deste domingo (19/10). Paz vence no segundo turno o ex-presidente de direita Jorge Quiroga, segundo a contagem oficial do Tribunal Supremo Eleitoral com mais de 97% das urnas apuradas.

Paz obteve 54,5% dos votos apurados, contra 45,4% do rival. O economista tem 58 anos e é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora. Paz agora colocará fim a 20 anos de governos socialistas e terá o desafio de tirar a Bolívia de uma crise econômica.

Eleições bolivianas

A Bolívia compareceu às urnas neste domingo (19) para escolher o próximo presidente em um segundo turno entre dois candidatos de direita. Mais de 7,9 milhões de bolivianos escolheram entre o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002), engenheiro de 65 anos, e o senador Rodrigo Paz, economista de 58 anos. Ambos concorreram para reverter a pior situação econômica do país em quatro décadas.

"Se o povo da Bolívia me der a oportunidade de ser presidente, meu estilo é buscar o consenso", disse Paz neste domingo em um centro de votação em Tarija, no sul do país, antes do fim da contagem de votos.

*Com informações da Agência France-Press