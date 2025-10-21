Mulher diz que ganhou na loteria após pedir números ao ChatGPT

Tammy Carvey comprou o bilhete pela internet e apostou em números sugeridos por inteligência artificial - (crédito: Loteria de Michigan)

Tammy Carvey, uma moradora da cidade de Wyandotte, nos Estados Unidos, diz ter utilizado a tecnologia para tirar a sorte grande na Loteria de Michigan. Com a ajuda da inteligência artificial, a norte-americana faturou US$ 100 mil (aproximadamente, R$ 500 mil) em sorteio realizado em setembro.

A aposta na loteria Powerball foi feita a partir de números sugeridos pelo Chat GPT, que acertou os quatro números brancos e o PB. O prêmio inicial de US$ 50 mil foi duplicado pela opção Power Play que multiplica os ganhos.

A americana afirma que só aposta quando o prêmio está acumulado e comprou o bilhete pela internet. “Pedi ao ChatGPT que me sugerisse um conjunto de números da Powerball e foram esses que usei no meu jogo”, afirma Tammy. A mulher e o marido pretendem utilizar a quantia ganha para pagar a casa.

Cada bilhete do Powerball custa US$ 2 (R$ 10,75) e a opção Power Play, que multiplica prêmios não acumulados em até 10 vezes, custa mais US$ 1 (R$ 5,37). “O Google me disse que o prêmio era de US$ 50 mil, e foi o que pensei ter ganho. Só quando entrei na minha conta da Loteria percebi que havia adicionado o Power Play e, na verdade, ganhado US$ 100 mil”, aponta Tammy.

Em setembro, outra apostadora também utilizou a inteligência artificial para apostar nos números vencedores da Powerball. Carrie Edwards, da Virgínia, faturou US$ 150 mil (R$ 806,1 mil) e doou a quantia para a caridade.

A Loteria de Michigan reforça que os resultados dos sorteios são totalmente aleatórios e não podem ser previstos por inteligência artificial ou qualquer outro método.