'Achei que morreria como escrava sexual': as memórias de Virginia Giuffre sobre quando sofreu abusos de Jeffrey Epstein

Andrew anunciou ter decidido voluntariamente deixar de usar seus títulos, incluindo o de Duque de York - (crédito: PA Media)

No livro de memórias que será lançado postumamente, Virginia Giuffre (1983-2025) afirma que receava "morrer como escrava sexual" nas mãos de Jeffrey Epstein (1953-2019) e seu círculo.

A BBC obteve uma cópia de Nobody's Girl ("A garota de ninguém", em tradução livre), escrita pela principal acusadora do falecido financista condenado por abusos sexuais a menores. O livro será publicado na terça-feira (21/10), quase seis meses depois do suicídio de Giuffre.

Em suas memórias, ela conta ter mantido relações sexuais com o príncipe Andrew em três ocasiões distintas, uma delas com Epstein e mais cerca de oito jovens.

O príncipe Andrew firmou um acordo financeiro com Giuffre em 2022, mas sempre negou ter cometido qualquer delito.

A BBC comprou as memórias de Giuffre em uma livraria do centro de Londres, dias antes da sua publicação oficial. Elas descrevem uma rede de pessoas ricas e poderosas que abusavam de mulheres jovens.

No centro dos abusos, ficavam Epstein e sua ex-namorada e confidente Ghislaine Maxwell. Atualmente, ela cumpre pena de 20 anos por tráfico sexual.

Giuffre destaca que, mesmo décadas depois, ela ainda relembrava o quanto temia a ambos.

Grande parte do livro é uma leitura extremamente angustiante. Ela detalha os abusos sádicos que sofreu nas mãos de Epstein.

Giuffre conta que ele a submeteu a sexo sadomasoquista, causando "tanta dor que rezei para ficar inconsciente".

Uma fonte do Palácio de Buckingham declarou à BBC que "poderão sobrevir novos dias de dor" após a publicação do livro, que coloca pressão ainda maior o príncipe Andrew, irmão do rei Charles 3°.

Os compromissos do rei, nesta semana, incluem uma visita ao Vaticano, onde rezará ao lado do papa Leão 14.

Na sexta-feira (17/10), o príncipe Andrew anunciou sua decisão voluntária de não mais usar seus títulos, incluindo o de Duque de York, recebido de sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª (1926-2022).

Ele também renunciou à Ordem da Jarreteira, a mais antiga e importante ordem de cavalaria do Reino Unido, da qual era membro.

Na sua declaração, ele acrescentou: "Nego enfaticamente as acusações contra mim".

Os títulos de Andrew

Andrew continua sendo príncipe, por ser filho da antiga monarca. Mas ele não usará mais seus títulos e um pequeno grupo de parlamentares pede que eles sejam oficialmente retirados.

Entre eles, destacam-se a deputada independente Rachael Maskell, da região central de York, na Inglaterra, e o porta-voz do Partido Nacional Escocês no parlamento londrino, Stephen Flynn.

Maskell declarou ao programa Today, da BBC Rádio 4, que é "incrivelmente estranho que se possa outorgar um título, mas não se possa retirá-lo".

Ela defende que uma única cláusula simples outorgaria ao monarca a possibilidade de fazê-lo com qualquer título, incluindo os nobiliários.

Flynn afirmou que não há "justificativa" para que o governo do Reino Unido não tome medidas para retirar os títulos de Andrew.

"A família de Virginia Giuffre, cuja vida foi destruída, está indignada e consternada", declarou ele. "O público destas ilhas está indignado e consternado; e ambos merecem saber que alguns parlamentares compartilham sua indignação."

O correspondente político chefe da BBC, Henry Zeffman, afirmou que é "extremamente improvável" que o governo tome a iniciativa neste tema.

"É muito possível que os acontecimentos exijam novas medidas contra Andrew", segundo ele, "mas, se for o caso, acredito que a monarquia tomaria a decisão, com o governo seguindo o exemplo, não o contrário."

A secretária da Educação, Bridget Phillipson, concorda e declarou à BBC que estes são "assuntos da família real", não do governo.

"O governo, por tradição, não se ocupa dos assuntos que afetam a família real", segundo ela.

Virginia Giuffre Giuffre contou em suas memórias ter sido obrigada a manter relações sexuais com o príncipe Andrew em três ocasiões

O que conta Giuffre

O novo livro, escrito por Giuffre e sua coautora Amy Wallace, aumenta o escrutínio sobre o príncipe.

Giuffre afirma em suas memórias ter conhecido o príncipe Andrew em março de 2001.

Ela escreve que Maxwell a acordou e disse que aquele seria um "dia especial" — e que, "como Cinderela", ela conheceria um "belo príncipe".

Giuffre conta que, quando conheceu o príncipe Andrew, ainda naquele mesmo dia, Maxwell pediu que ele adivinhasse a idade da jovem. O príncipe tinha, então, 41 anos.

"Ele acertou, 17 anos", segundo Giuffre. Ela recorda que Andrew respondeu: "Minhas filhas são um pouco mais jovens que você".

Giuffre conta que, naquela noite, foi à casa noturna Tramp, em Londres, com o príncipe Andrew, Epstein e Maxwell. Ali, segundo ela, o príncipe "suava muito".

Em um carro, a caminho da casa de Maxwell, Giuffre escreve que Maxwell disse: "Quando chegarmos em casa, você deve fazer para ele o que faz para Jeffrey." E acrescenta que, de volta à casa, eles mantiveram relações sexuais.

"Ele foi suficientemente simpático, mas prepotente, como se acreditasse que manter relações sexuais comigo era seu direito", ela conta.

"Na manhã seguinte, ficou claro que Maxwell havia checado com seu amigo da realeza, quando ela me disse: 'Você se saiu bem. O príncipe se divertiu'."

Giuffre escreve que "não se sentiu bem" e destaca: "Pouco depois, Epstein me daria US$ 15 mil [cerca de R$ 80 mil, pelo câmbio atual] por atender ao homem que os tabloides chamavam de 'Randy Andy' ['Andy, o libidinoso', em tradução livre]; era muito dinheiro".

Giuffre afirma ter mantido relações sexuais com o príncipe pela segunda vez cerca de um mês depois, na casa de Epstein em Nova York, nos Estados Unidos. E relembra que a terceira ocasião foi na ilha de Epstein, como parte do que Giuffre descreveu como "uma orgia".

Ela escreve ter declarado sob juramento em 2015 que tinha "cerca de 18 anos".

"Epstein, Andy, cerca de mais oito jovens e eu mantivemos relações sexuais juntos", segundo ela. "As outras meninas pareciam ser menores de 18 anos e não falavam inglês."

"Epstein ria da dificuldade que elas tinham para se comunicar e dizia que eram as meninas mais fáceis de se levar."

Mais adiante no livro, Giuffre menciona seu acordo extrajudicial firmado em 2022 com o príncipe Andrew, depois de entrar com uma ação civil contra ele.

"Concordei com uma ordem de silêncio de um ano, o que pareceu ser importante para o príncipe, pois garantia que o Jubileu de Platina de sua mãe [naquele ano] não fosse mais ofuscado do que já estava", explica ela.

Getty Images O príncipe Andrew (esq.) e Jeffrey Epstein (dir.) nas corridas de cavalo de Ascot, na Inglaterra, em junho de 2000

Detalhes escabrosos

As supostas interações entre Giuffre e o príncipe Andrew foram amplamente divulgadas pela imprensa britânica. Mas o conteúdo do livro é mais amplo e repleto de sinistros detalhes sobre as atividades de tráfico sexual de Epstein.

As meninas deveriam ter um aspecto "infantil", segundo Giuffre, e seu transtorno alimentar da infância "era incentivado" na casa de Epstein.

"Durante os anos que passei ali, eles me ofereceram para inúmeras pessoas ricas e poderosas", escreve ela. "Fui usada e humilhada habitualmente e, em alguns casos, fui estrangulada, apanhei e fiquei ensanguentada."

"Achei que poderia morrer como escrava sexual."

Epstein foi condenado em 2008, no Estado americano da Flórida, por solicitar serviços de prostituição a uma pessoa menor de 18 anos. Ele morreu em 2019, enquanto aguardava outro julgamento por tráfico sexual.

Recentemente, a Polícia Metropolitana de Londres declarou que investiga ativamente as reportagens que indicam que o príncipe Andrew tentou obter informações pessoais sobre Giuffre através do seu agente de proteção policial.

O jornal britânico Mail on Sunday divulgou que o príncipe teria pedido ao agente que investigasse Giuffre, pouco antes da publicação pelo jornal de uma foto de fevereiro de 2011, do seu primeiro encontro com o príncipe.

O jornal afirmou que ele forneceu ao agente a data de nascimento e o número confidencial de seguro social de Giuffre.

O ex-chefe de proteção da família real da Scotland Yard, Dai Davies, declarou à BBC, que o tema é "escandaloso" e "deve ser resolvido de uma forma ou de outra".

"Se — e, repito, se — existe alguma prova de crime, seja sob a lei de proteção de dados ou de malversação em cargo público, ela deve ser cuidadosamente considerada e um relatório deve ser encaminhado à Promotoria da Coroa", declarou ele.

"E, claramente, o próprio governo precisaria agir, considerando que ele mantém sua condição de príncipe."

Uma fonte da família real informou à BBC que, atualmente, não há planos de retirar o título de príncipe que Andrew obteve ao nascer.

"As manchetes estão extraindo muito oxigênio do salão real", acrescentou a fonte, em referência à cobertura da imprensa sobre o príncipe Andrew, que estaria desviando a atenção dos compromissos do rei Charles.

Em 2019, o príncipe declarou repetidamente ao programa de TV Newsnight, da BBC, que "absolutamente" não se recordava de ter conhecido Giuffre e que eles "nunca tiveram nenhum tipo de contato sexual".

O Palácio de Buckingham não fez comentários a respeito.