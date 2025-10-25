Trump diz estar aberto a reduzir tarifas do Brasil 'diante das circunstâncias certas'

Donald Trump confirmou que deve se encontrar com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma rápida conversa que teve com jornalistas na noite de sexta-feira (24/10).
O presidente dos Estados Unidos também mostrou estar aberto a reduzir as tarifas impostas sobre o Brasil nos últimos meses.
A entrevista com repórteres aconteceu no Air Force One, o avião presidencial americano, que estava a caminho da Malásia, onde Trump participará de uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).
O presidente do Brasil também estará no evento e algumas informações indicavam que ele poderia aproveitar a ocasião para se encontrar com Trump para uma negociação sobre as tarifas e as sanções.
Questionado por um jornalista se esse encontro aconteceria mesmo, Trump disse acreditar que a reunião com Lula vai acontecer de fato.
"Nós nos encontramos brevemente durante a Assembleia Geral das Nações Unidas", lembrou o presidente americano.
Quando perguntado se estaria aberto a rever e reduzir as tarifas sobre o Brasil, Trump respondeu: "Sim, diante das circunstâncias certas."