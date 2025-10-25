Trump diz estar aberto a reduzir tarifas do Brasil 'diante das circunstâncias certas' - (crédito: BBC Geral)

Donald Trump confirmou que deve se encontrar com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma rápida conversa que teve com jornalistas na noite de sexta-feira (24/10).

O presidente dos Estados Unidos também mostrou estar aberto a reduzir as tarifas impostas sobre o Brasil nos últimos meses.

A entrevista com repórteres aconteceu no Air Force One, o avião presidencial americano, que estava a caminho da Malásia, onde Trump participará de uma cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O presidente do Brasil também estará no evento e algumas informações indicavam que ele poderia aproveitar a ocasião para se encontrar com Trump para uma negociação sobre as tarifas e as sanções.

Questionado por um jornalista se esse encontro aconteceria mesmo, Trump disse acreditar que a reunião com Lula vai acontecer de fato.

"Nós nos encontramos brevemente durante a Assembleia Geral das Nações Unidas", lembrou o presidente americano.

Quando perguntado se estaria aberto a rever e reduzir as tarifas sobre o Brasil, Trump respondeu: "Sim, diante das circunstâncias certas."