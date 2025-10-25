Lembra dela? Susan Boyle surpreende com novo visual em premiação

Susan Boyle, a cantora que encantou o mundo em 2009 no reality show musical Britain's Got Talent, surpreendeu a todos ao aparecer com um novo visual no Pride of Britain Awards, em Londres. Aos 64 anos, ela trocou os cabelos castanhos por um corte chanel loiro com franja, esbanjando elegância no tapete vermelho.

A escocesa se tornou um sucesso viral por sua participação no reality show, há 16 anos. Na ocasião, ela surpreendeu ao soltar a voz depois de ser julgada por sua aparência, considerada desleixada, e o modo tímido de falar.

Boyle se tornou um fenômeno global com sua performance inesquecível de I Dreamed a Dream, do musical Os Miseráveis. Na época, desempregada, ela subiu ao palco e deixou jurados e o público boquiabertos com sua voz potente.

“Que noite maravilhosa no Pride of Britain Awards! Foi uma grande honra celebrar tantas pessoas verdadeiramente inspiradoras”, escreveu Boyle em sua conta no Instagram. O novo visual marca uma fase de superação para a artista, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2022.

Nas redes sociais, a mudança foi celebrada pelos fãs. "Você está incrível, Susan", comentou um seguidor em sua postagem no Instagram. "Linda. Seu cabelo realmente combina com você", elogiou outro. A cantora compartilhou fotos do evento, em que usou um vestido floral preto e branco de mangas compridas.

Após o susto com a saúde, a cantora escocesa dedicou-se à recuperação e, como ela mesma disse, “lutou como um louco para voltar ao palco”.

O que aconteceu com Susan Boyle depois do viral?

A cantora "ainda está se apresentando e gravando álbuns ativamente", de acordo com seu site;

Ela assinou contrato com a gravadora Syco Entertainment, e lançou seu projeto mais recente, “Ten”, em 2019;

Desde 2009, Boyle lançou oito álbuns de estúdio e fez várias turnês;

Depois de dois anos, Susan voltou às redes sociais em abril de 2025, no seu aniversário de 64 anos. Na ocasião, ela revelou "novos projetos" em andamento após o AVC, mas ela não deu detalhes;

Em maio, ela revelou que estava de volta ao estúdio pela primeira vez desde 2019. "Hoje foi maravilhoso, emocionante e tudo mais", disse ela, emocionada. "Voltei ao estúdio de gravação pela primeira vez em seis anos, algo que me disseram que eu talvez nunca mais conseguiria. Mas aqui estamos, no meu lugar feliz! Quero agradecer à minha empresária, Geraldine, por ser minha rocha absoluta em tudo e por me ajudar a voltar para onde eu pertenço. Um milhão de obrigadas”, escreveu;

Boyle competiu no America's Got Talent: The Champions em 2018. Ela chegou às etapa final da competição;

No mesmo ano, ela foi anunciada como uma das participantes do Britain's Got Talent: The Champions, mas desistiu por motivos não revelados;

Ela retornou ao reality show para uma apresentação especial em 2023.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.