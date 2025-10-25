Suspeito de tentar estuprar brasileira dentro de trem em Paris é preso

O suspeito foi encontrado em Mantes-la-Jolie, na região de Yvelines, área metropolitana da capital francesa - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Após mais de uma semana de buscas, a polícia francesa prendeu, na noite desta sexta-feira (24), o homem acusado de agredir e tentar estuprar a brasileira Jhordana Dias, de 26 anos, dentro de um trem da linha RER C, em Paris. O caso, ocorrido em 16 de outubro, ganhou repercussão nas redes sociais depois que um vídeo com o rosto do agressor foi divulgado.

De acordo com as autoridades, o suspeito, um egípcio de 26 anos, sem residência fixa, foi localizado em Mantes-la-Jolie, na região de Yvelines, área metropolitana da capital francesa. A prisão ocorreu por volta das 20h, durante uma operação conduzida pela Brigada de Redes Ferroviárias da Île-de-France (BRF).

O homem foi identificado após um intenso trabalho de vigilância iniciado a partir das imagens compartilhadas nas redes sociais, que mostravam o momento em que ele deixava o trem. A polícia emitiu um mandado de prisão no dia seguinte ao crime e intensificou as buscas até localizá-lo mais de uma semana depois.

O crime

A tentativa de estupro aconteceu quando Jhordana, que mora na França, voltava do trabalho e percebeu estar sendo observada por um jovem que deixava o vagão. Segundo ela, antes das portas de fecharem, ele retornou para dentro do metrô e se sentou ao lado dela sem dizer nada. Quando ela foi se levantar, ele tentou abaixar sua calça e, diante da resistência, reagiu com violência, desferindo tapas, mordidas e arranhões. Ele também tocou os seios e as nádegas da vítima.

Suspeito de atacar Jhordana desceu do trem após perceber que estava sendo filmado (foto: Arquivo Pessoal)

O ataque foi interrompido quando uma passageira ouviu os gritos e entrou no vagão, conseguindo filmar o agressor.

Em vídeos publicados nas redes, Jhordana relatou o desespero vivido no momento da agressão. “Minha única reação era gritar por socorro, por mais que eu sabia que não tinha ninguém ali. Mas, graças a Deus, surgiu uma senhora que me ajudou no momento do desespero”, contou.

O caso provocou indignação entre brasileiros que vivem na França e grupos de defesa das mulheres. A organização Osez Le Féminisme afirmou à BBC, que o episódio é mais um retrato da vulnerabilidade feminina em transportes públicos e não se trata de um caso isolado na França. “É inaceitável que a segurança das mulheres dependa do acaso ou da coragem individual. Elas devem ser protegidas por políticas públicas concretas e eficazes”, declarou em nota.

A polícia francesa informou que o suspeito permanece sob custódia e deve ser apresentado à Justiça nos próximos dias.