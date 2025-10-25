Escândalo na NBA mostra que máfia segue viva nos EUA - mas agora lucra com bets e apostas ilegais

O agente especial Ricky Patel disse aos repórteres que o trabalho de investigação que culminou nesta operação foi "reminiscente de um filme de Hollywood". - (crédito: Getty Images)

Quando as autoridades americanas anunciaram duas investigações sobre apostas esportivas ilegais na quinta-feira (23/10), descreveram as operações como algo "que lembra um filme de Hollywood".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dos esquemas, que supostamente envolvia figuras da NBA (liga profissional de basquete dos EUA), lentes de contato especiais, cartas marcadas, uma mesa de raio-x e US$ 7 milhões (R$ 37,7 milhões) em prejuízos, levou à prisão de 31 pessoas em 11 Estados, incluindo membros da organização mafiosa ítalo-americana La Cosa Nostra.

Parte do que torna o caso tão cinematográfico é o suposto envolvimento da máfia. Graças a décadas de filmes, televisão e livros, a máfia conquistou um lugar mítico na cultura americana.

"Como Ray Liotta disse em Os Bons Companheiros: 'Éramos tratados como estrelas de cinema com músculos'", disse o advogado Edward McDonald, que, como o promotor da vida real que lidou com o ex-mafioso e informante do FBI Henry Hill, interpretou a si mesmo no filme icônico.

Mas ex-promotores disseram que a influência e as atividades da máfia mudaram desde seu auge no século 20, quando capas de tabloides ensanguentadas com notícias de assassinatos, extorsões e julgamentos eram a norma.

As ações judiciais agressivas nas décadas de 1980 e 1990 ajudaram a quebrar o poder da máfia em Nova York e derrubaram vários líderes proeminentes.

"A verdade é que a máfia não é mais o que era", disse McDonald.

Na verdade, ela evoluiu. E a investigação sobre manipulação de jogos de pôquer anunciada pelo FBI na quinta-feira mostra bem como essas atividades se apresentam na década de 2020, dizem ex-promotores.

"Essas famílias continuaram a existir e migraram para atividades criminosas muito mais lucrativas e com muito menos riscos, em termos de anos de prisão que poderiam enfrentar", disse Drew Rolle, ex-chefe interino da seção de crimes organizados e gangues do Distrito Leste de Nova York.

A máfia agora se envolve em fraudes de valores mobiliários, jogos de azar, apostas esportivas online (bets) e operações que envolvem elaborados golpes telefônicos, acrescentou.

Getty Images O agente especial Ricky Patel disse aos repórteres que o trabalho de investigação que culminou nesta operação foi "reminiscente de um filme de Hollywood".

Em 2022, as autoridades federais do Distrito Leste indiciaram nove membros das famílias criminosas Genovese e Bonnano por extorsão, jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Em dezembro de 2024, o ex-capitão da família criminosa Genovese, Carmelo Polito, foi condenado a 30 meses de prisão por administrar uma casa de jogos clandestina e um esquema ilegal de jogos de azar online.

A acusação de quinta-feira acrescentou mais um exemplo à lista.

As autoridades federais descreveram um esquema elaborado no qual os réus "usaram tecnologia sofisticada e recrutaram jogadores atuais e ex-jogadores da NBA para roubar milhões de dólares de pessoas".

Três das chamadas Cinco Famílias – os Gambinos, Bonnanos e Genoveses – estariam envolvidas.

"Quando as pessoas se recusavam a pagar porque foram enganadas, esses réus fizeram o que o crime organizado sempre fez: usaram ameaças, intimidação e violência", disse a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch.

Em 2019, as organizações criminosas montaram jogos de pôquer ilegais que utilizavam uma série de tecnologias de trapaça, afirma a acusação.

Os réus usavam máquinas de embaralhar adulteradas para manipular os baralhos e um "analisador de fichas" que lia secretamente as cartas usando câmeras escondidas.

Em um detalhe mais parecido com Missão Impossível do que com Miller's Crossing, os jogadores são acusados ??de usar lentes de contato ou óculos especiais que os ajudavam a ver cartas pré-marcadas.

Ex-atletas profissionais da NBA foram recrutados como "cartas marcadas" para atrair jogadores desavisados ??para o jogo, de acordo com os promotores.

O técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e o ex-jogador da NBA Damon Jones supostamente participaram do plano.

As informações obtidas ilegalmente eram transmitidas a um participante externo, que por sua vez enviava os detalhes a um cúmplice sentado à mesa de pôquer, alegam os promotores. Os jogadores envolvidos no esquema trocavam sinais entre si durante o jogo.

O advogado de Billups, Chris Heywood, afirmou em um comunicado que seu cliente "nunca apostou e jamais apostaria em jogos de basquete, forneceria informações privilegiadas ou trairia a confiança de sua equipe e da liga [NBA], pois isso mancharia o esporte ao qual dedicou toda a sua vida".

A NBA anunciou que afastou Billups de seu cargo de treinador "imediatamente".

"Encaramos essas alegações com a máxima seriedade, e a integridade do nosso jogo continua sendo nossa principal prioridade", afirmou a liga.

As autoridades federais também prenderam o jogador da NBA Terry Rozier, do Miami Heat, sob acusações em um caso relacionado. Seu advogado, James Trusty, negou as acusações e disse que seu cliente "não é um apostador, mas não tem medo de lutar e espera vencer essa batalha".

O caso ainda está em seus estágios iniciais, mas a combinação de intrigas no basquete profissional e um suposto esquema mafioso nos bastidores provavelmente garantirá que a história permaneça em destaque na mídia por meses, ou anos.