Encerrada a votação legislativa na Argentina; resultados parciais começam às 21h

Argentina's President Javier Milei poses for a picture before casting his vote at a polling station during the national midterm legislative elections in Buenos Aires on October 26, 2025. Argentines head to the polls for a midterm election that will determine whether President Javier Milei enters the second half of his term bolstered or diminished as economic troubles abound despite unprecedented US aid. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) - (crédito: AFP)

Acabou às 18h desde domingo, 26, a votação para as eleições legislativas de meio de mandato na Argentina. O pleito foi iniciado às 8h, marcado pela estreia de uma nova cédula única de papel em substituição ao esquema de eleitoral anterior, em que a população levava para a urna as cédulas do partido e candidato em que desejava votar.

Os resultados parciais do pleito, segundo Justiça Nacional Eleitoral, deverão ser conhecidos a partir das 21h de hoje. Os resultados serão publicados província por província, sendo atualizados à medida que as urnas forem sendo abertas e os votos apurados.

Vale lembrar que a votação será um indicador de prestígio para o presidente argentino, Javier Milei, após escândalos de corrupção, reformas radicais na economia e resgate dos EUA para ajudar a controlar reações no mercado cambial.

O partido do presidente, A Liberdade Avança, sofreu no mês passado uma derrota eleitoral, perdendo para a oposição peronista as eleições legislativas da província de Buenos Aires, a mais significativa e populosa do país, levando investidores a buscarem proteção no dólar ante o peso.

Ajuda condicionada

Na última quarta-feira, dia 22, o chanceler do país, Gerardo Werthein, renunciou ao cargo. Sua saída, entretanto, ficou programada para esta segunda-feira, 27, quando há possibilidade de uma reforma no gabinete de Milei.

Ele havia assumido em outubro de 2024 e vinha sendo criticado nas últimas semanas em razão da imagem de desprestígio deixada na reunião do dia 14, com o presidente norte-americano, Donald Trump.

A reunião, que seria no Salão Oval, foi reduzida a um almoço na Casa Branca, encerrada com declarações do republicano de que uma ajuda financeira à Argentina estaria condicionada a uma vitória do partido de Milei neste domingo.