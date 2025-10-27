Lula 'é um cara muito vigoroso, fiquei muito impressionado', diz Trump - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é "um cara muito vigoroso" e que ele ficou "impressionado" após o encontro que tiveram no último domingo, na Malásia, onde ambos participaram da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A declaração foi dada a jornalistas na manhã desta segunda-feira (27/10), a bordo do avião presidencial americano, em resposta a uma pergunta sobre como foi o encontro com Lula.

"Muito bom. Tivemos um bom encontro. Vamos ver o que acontece. Eles querem fazer um acordo. Vamos ver. Neste momento eles estão pagando uma tarifa de 50%. Mas nós tivemos um grande encontro."

Trump também aproveitou para parabenizar Lula, que completa 80 anos nesta segunda-feira.

Em postagem no Twitter, Lula disse que a reunião foi "ótima" e acrescentou que as negociações continuam "imediatamente" para buscar soluções para a tarifa de 50% às importações brasileiras e também para sanções contra autoridades impostas pelo governo Trump.

Foi o primeiro encontro formal entre os dois, que mantinham relação distante desde o início do governo Trump. A situação se agravou em julho, quando Washington anunciou o tarifaço contra o Brasil.

Mas o diálogo melhorou a partir de setembro, quando ambos tiveram breve contato durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o que abriu as negociações para o encontro bilateral.