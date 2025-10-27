Lula "é um cara muito vigoroso, fiquei muito impressionado", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é "um cara muito vigoroso" e que ele ficou "impressionado" após o encontro que tiveram no último domingo, na Malásia, onde ambos participaram da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).
A declaração foi dada a jornalistas na manhã desta segunda-feira (27/10), a bordo do avião presidencial americano, em resposta a uma pergunta sobre como foi o encontro com Lula.
"Muito bom. Tivemos um bom encontro. Vamos ver o que acontece. Eles querem fazer um acordo. Vamos ver. Neste momento eles estão pagando uma tarifa de 50%. Mas nós tivemos um grande encontro."
Trump também aproveitou para parabenizar Lula, que completa 80 anos nesta segunda-feira.
Em postagem no Twitter, Lula disse que a reunião foi "ótima" e acrescentou que as negociações continuam "imediatamente" para buscar soluções para a tarifa de 50% às importações brasileiras e também para sanções contra autoridades impostas pelo governo Trump.
Foi o primeiro encontro formal entre os dois, que mantinham relação distante desde o início do governo Trump. A situação se agravou em julho, quando Washington anunciou o tarifaço contra o Brasil.
Mas o diálogo melhorou a partir de setembro, quando ambos tiveram breve contato durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o que abriu as negociações para o encontro bilateral.
