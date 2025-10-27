Como se explica o triunfo de Milei nas eleições legislativas da Argentina em meio a crises e escândalos

Quando Milei se tornou presidente, a Argentina estava passando por uma grande crise econômica - (crédito: BBC)

O presidente argentino Javier Milei parece ter derrotado muitas das previsões da ciência política ao obter uma vitória clara nas eleições legislativas de domingo (26/10).

Os candidatos do partido governista conquistaram quase 41% dos votos nas eleições para renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado, de acordo com os resultados oficiais com quase todas as seções eleitorais já apuradas.

La Libertad Avanza (LLA), partido do ultraliberal Milei, foi, portanto, o mais votado do país e ampliará sua bancada legislativa a partir de dezembro, quando começa a segunda metade do seu mandato presidencial.

Embora ainda não tenha maioria própria, o governo poderá defender sua agenda no Congresso e, como o próprio Milei anunciou, buscará acordos com determinados partidos para impulsionar reformas.

"Hoje passamos o ponto de inflexão; hoje começa a construção de uma grande Argentina", afirmou Milei em seu discurso pós-eleitoral. "Nos próximos dois anos, precisamos consolidar o caminho reformista."

O resultado surpreendeu a muitos, pois ocorre após uma série de problemas econômicos e escândalos que complicaram a campanha do partido governista.

O governo implementou um severo ajuste fiscal que poderia ter custado o apoio popular e teve que recorrer à ajuda do presidente dos EUA, Donald Trump, para sustentar o valor do peso argentino.

Os escândalos abrangeram desde o lançamento duvidoso de uma criptomoeda promovida pela Milei, alvo de ações judiciais, até a renúncia do principal candidato do partido governista a deputado na província de Buenos Aires devido a ligações com um empresário acusado de tráfico de drogas nos EUA.

Apesar disso, o partido governista também venceu naquela populosa província, reduto da oposição peronista, que havia vencido por 13 pontos nas eleições locais de setembro.

A grande questão, portanto, é como Milei alcançou essa vitória inesperada.

'Crédito aberto'

Quando Milei assumiu o cargo em 2023, também o fez de forma surpreendente: até recentemente, era um economista desconhecido, seu partido era novo e ele propunha cortes radicais nos gastos públicos que seriam dolorosos.

Mas a Argentina vivia sua terceira grande crise econômica desde que recuperou a democracia em 1983, com duas em cada cinco pessoas vivendo na pobreza.

E muitos, especialmente a geração mais jovem, votaram em Milei, atraídos por sua retórica disruptiva contra a "casta" política e sua promessa de retornar a tempos prósperos.

Da presidência, Milei implementou seu drástico plano de austeridade e obteve alguns resultados.

A inflação mensal caiu de 25%, quando ele assumiu o cargo em dezembro de 2023, para quase 2% hoje. A taxa de pobreza caiu 10 pontos percentuais no primeiro semestre deste ano. E a Argentina teve seu primeiro superávit orçamentário em mais de uma década em 2024.

O outro lado disso foi uma queda na renda real média de uma parcela da sociedade, de funcionários públicos a aposentados, e uma estagnação na atividade econômica.

No entanto, vários analistas apontam que o governo recebeu apoio para seu programa no domingo, como afirmou o presidente.

"As pessoas decidiram manter o crédito aberto para mudar a abordagem da economia, que é basicamente o que Milei propõe", disse Orlando D'Adamo, psicólogo especializado em comportamento político, à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Getty Images Centenas de apoiadores de Milei se reuniram nas ruas para comemorar os resultados das eleições legislativas

Em sua opinião, "a oposição cometeu um erro" porque boa parte dos candidatos que apresentou para essas eleições legislativas eram velhos conhecidos políticos.

E isso permitiu que o partido de Milei, apesar de estar no poder, jogasse com sucesso novamente a carta antissistema, mesmo com candidatos pouco conhecidos a deputado ou senador.

A oposição também não apresentou propostas claras para essas eleições, talvez um reflexo da confiança de que a erosão do governo seria suficiente para vencer.

"A surpresa pode vir porque talvez não tenhamos percebido que há uma porcentagem significativa da população que, diante da certeza do passado, optou pela incerteza do futuro", diz Lara Goyburu, cientista política argentina que dirige a consultoria Management&Fit.

"A ideia de 'não sei o que vem a seguir e estou passando por um momento difícil hoje, mas sei que não quero voltar ao passado' se consolidou com bastante força", explica Goyburu em entrevista à BBC.

Isso, acrescenta, está acontecendo em paralelo a uma mudança sociológica no cadastro eleitoral argentino: hoje, metade dos eleitores tem menos de 39 anos, o segmento que avalia o governo de forma mais positiva e que "cresceu vendo seus adultos reclamarem constantemente da política argentina".

Outros simplesmente evitaram ir às urnas, apesar do voto obrigatório no país: quase um terço — 32% — dos eleitores com direito a voto se absteve, o maior percentual em eleições legislativas em mais de uma década.

Fator Trump?

Em seu discurso de vitória, Milei indicou que seu partido terá 101 deputados em vez dos atuais 37, e 20 senadores em vez dos atuais seis.

Isso lhe permitirá manter os vetos presidenciais no Congresso sobre leis aprovadas que ele rejeita.

Getty Images O segundo partido mais popular no país foi o peronismo, com quase 32% dos votos sob a bandeira Fuerza Patria

Além de Buenos Aires, o partido governista obteve vitórias importantes nas províncias de Santa Fé, Córdoba e Mendoza.

Também venceu na Cidade de Buenos Aires, aliado ao Partido Pro (Pro), do ex-presidente Mauricio Macri.

O segundo partido mais votado nacionalmente foi o peronismo, com quase 32% dos votos sob a bandeira do Fuerza Patria.

Em terceiro lugar, com 7,13% dos votos, ficou a aliança Províncias Unidas, que reúne seis governadores que buscam romper a polarização política entre o partido governista e o peronismo.

Milei disse estar satisfeito com o fato de, em várias províncias, o segundo partido mais votado ter reunido "atores racionais" do partido governista local com os quais buscará acordos, em vez de responder ao kirchnerismo da ex-presidente Cristina Kirchner, condenada por corrupção.

Isso, de acordo com vários analistas, exigirá que Milei modere a retórica que ela usou durante grande parte de seu mandato, que incluiu insultos a oponentes e relutância em negociar pactos de governança.

AFP via Getty Images Milei terá que moderar sua abordagem se quiser buscar acordos com setores do partido no poder que alcançaram bons resultados em algumas províncias

Axel Kicillof, governador de Buenos Aires e figura de destaque na oposição peronista, afirmou que "Milei e seu governo estão errados ao comemorar este resultado eleitoral, onde seis em cada dez argentinos disseram discordar do modelo que ele propõe".

Ele também fez alusão à ajuda que Milei recebeu de Trump.

"Nem o governo dos EUA nem o JP Morgan são instituições de caridade: se vieram à Argentina, foi com o único objetivo de lucrar e colocar nossos recursos em risco", disse ele.

Milei, no entanto, enfatizou em sua mensagem que "os EUA nunca forneceram apoio de tal magnitude" quanto o recebido por seu governo.

O apoio direto de Washington consistiu na abertura de uma linha de swap cambial de 20 bilhões de dólares (R$ 107,5 bilhões) entre os dois países e na compra direta de aproximadamente 1 bilhão de dólares (R$ 5,3 bilhões) em pesos argentinos do Tesouro.

Embora a instabilidade cambial tenha persistido até antes das eleições, as ações dos EUA conseguiram evitar uma crise maior com uma desvalorização descontrolada do peso.

Getty Images Trump condicionou seu apoio a Milei a uma vitória do líder argentino nas eleições

Trump também alertou que essa ajuda dependia da vitória eleitoral do governo.

D'Adamo descarta isso como "um fator decisivo para angariar votos contra (o governo) devido ao intervencionismo estrangeiro, ou a favor".

Goyburu concorda que o resgate dos EUA teve pouca importância "em termos simbólicos" para a votação do partido de Milei.

Mas ele ressalta que a ajuda de Trump "é importante no sentido de ter conseguido manter o dólar dentro da faixa de flutuação" estabelecida pela Argentina e proporcionar alguma "segurança econômica" ao país.

Gráfico por Carlos Serrano e Caroline Souza, da Equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil