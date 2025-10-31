Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomes - (crédito: BBC Geral)

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, afirmou nesta sexta-feira (31/10) que foram identificadas, até o momento, 99 das pessoas que morreram na Operação Contenção realizada na terça-feira.

Segundo dados oficiais, 117 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.

Curi afirmou que, dentre os mortos identificados, 42 tinham mandados de prisão pendentes, 78 apresentavam "relevante histórico criminal" e 40 eram de outros Estados:

13 do Pará

7 do Amazonas

6 da Bahia

4 do Ceará

4 de Goiás

3 do Espírito Santo

1 da Paraíba

1 do Mato Grosso

Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão:

Russo, chefe do tráfico em Vitória (ES)

Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus (AM)

Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana (BA)

Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás

Esta reportagem está sendo atualizada. Novas informações em breve.