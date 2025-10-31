InícioMundo
A jornada de dias a pé para fugir de violência no Sudão: 'Cenas brutais'

Relatos angustiantes de pessoas que escaparam de um ataque das Forças de Apoio Rápido (RSF) à cidade sitiada de El-Fasher.

A maioria dos que chegaram a Tawila são mulheres e crianças - (crédito: BBC)
A maioria dos que chegaram a Tawila são mulheres e crianças - (crédito: BBC)

Abalado, arranhado e apenas com a roupa do corpo, Ezzeldin Hassan Musa descreve a brutalidade das Forças de Apoio Rápido (RSF) do Sudão após o grupo paramilitar assumir o controle da cidade de el-Fasher, na região de Darfur.

Ele conta que seus combatentes torturaram e assassinaram homens que tentavam fugir.

Agora na cidade de Tawila, deitado exausto em uma esteira sob um mirante, Ezzeldin é uma das milhares de pessoas que conseguiram chegar a um local relativamente seguro após escapar do que a ONU descreveu como violência "horrível".

Na quarta-feira (29/10), o líder das RSF, General Mohamed Hamdan Dagalo, admitiu "violações" em el-Fasher e disse que elas seriam investigadas. Um dia depois, um alto funcionário da ONU afirmou que as RSF haviam notificado a prisão de alguns suspeitos.

A cerca de 80 km (50 milhas) de el-Fasher, Tawila é um dos vários lugares para onde aqueles que tiveram a sorte de escapar dos combatentes das RSF estão fugindo. "Saímos de El-Fasher há quatro dias. O sofrimento que encontramos pelo caminho foi inimaginável", diz Ezzeldin.

"Fomos divididos em grupos e espancados. As cenas eram extremamente brutais. Vimos pessoas sendo assassinadas na nossa frente. Vimos pessoas sendo espancadas. Foi realmente terrível."

"Eu mesmo fui atingido na cabeça, nas costas e nas pernas. Me bateram com varas. Queriam nos executar completamente. Mas quando surgiu a oportunidade, fugimos, enquanto outros à nossa frente foram detidos."

Uma mulher, vestindo uma blusa rosa e um lenço azul, de costas para a câmera, segura uma criança no quadril. Outra criança pode ser vista à sua esquerda.
BBC
A maioria dos que chegaram a Tawila são mulheres e crianças

Ezzeldin conta que se juntou a um grupo de fugitivos que se abrigaram em um prédio, movendo-se à noite e, às vezes, literalmente rastejando pelo chão em um esforço para permanecerem escondidos.

"Nossos pertences foram roubados", diz ele. "Celulares, roupas - tudo. Literalmente, até meus sapatos foram roubados. Não sobrou nada.

"Passamos três dias sem comer enquanto caminhávamos pelas ruas. Pela misericórdia de Deus, conseguimos."

Moradores de Tawila disseram à BBC que os homens que faziam a jornada tinham uma probabilidade particularmente alta de serem submetidos à vigilância das Forças de Apoio Rápido (RSF), com combatentes visando qualquer pessoa suspeita de ser um soldado.

Ezzeldin é uma das cerca de 5.000 pessoas que se acredita terem chegado a Tawila desde a queda de el-Fasher no domingo (26/10).

Muitos fizeram toda a jornada a pé, viajando durante três ou quatro dias para fugir da violência.

Um jornalista freelancer baseado em Tawila, que trabalha para a BBC, realizou uma das primeiras entrevistas com alguns daqueles que fizeram a jornada.

Retrato de um homem, do busto ao ombro, falando. Ele veste uma camisa listrada com gola. Um tecido azul pode ser visto atrás dele.
BBC
Ahmed Ismail Ibrahim afirma que quatro das seis pessoas com quem fugiu foram mortas a tiros

Perto de Ezzeldin está sentado Ahmed Ismail Ibrahim. Ele está com o corpo enfaixado em vários lugares.

Ele conta que seu olho foi ferido por um ataque de artilharia e que deixou a cidade no domingo, após receber tratamento no hospital.

Ele e outros seis homens foram parados por combatentes das Forças de Apoio Rápido (RSF).

"Quatro deles foram mortos na nossa frente. Bateram neles e os mataram", diz ele, acrescentando que foi baleado três vezes.

Ahmed descreve como os combatentes exigiram ver os celulares dos três que restaram vivos e vasculharam seus aparelhos, procurando mensagens.

Um combatente, diz ele, finalmente disse: "Tudo bem, levantem e vão embora". Eles fugiram para o mato.

"Meus irmãos", acrescenta, "não me deixaram para trás."

"Caminhamos por cerca de 10 minutos, descansamos por 10 minutos e continuamos até encontrarmos paz."

Retrato de uma mulher com um lenço azul na cabeça, mostrando apenas o busto. Ao fundo, vê-se a tela de uma tenda e algumas figuras estão desfocadas.
BBC
Yusra Ibrahim Mohamed fugiu após o assassinato de seu marido, que era soldado

Na tenda ao lado, na clínica administrada pela organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF), Yusra Ibrahim Mohamed descreve a decisão de fugir da cidade após a morte de seu marido, um soldado do exército sudanês.

"Meu marido era da artilharia", diz ela. "Ele estava voltando para casa e foi morto durante os ataques."

"Mantivemos a calma. Então os confrontos e ataques continuaram. Conseguimos escapar."

"Saímos há três dias", diz ela, "nos afastando em direções diferentes das áreas de artilharia. As pessoas que nos guiavam não sabiam o que estava acontecendo."

"Se alguém resistisse, era espancado ou roubado. Levavam tudo o que você tinha. As pessoas podiam até ser executadas." "Vi corpos mortos nas ruas."

Mapa do Sudão mostrando o controle territorial em 28 de outubro de 2025. As áreas controladas pelo exército e grupos aliados estão marcadas em vermelho, as Forças de Apoio Rápido (RSF) e grupos aliados em azul, e outros grupos armados em amarelo. Cidades importantes como Cartum e El Fasher estão identificadas. O Rio Nilo também está representado. Fonte: Projeto de Ameaças Críticas do American Enterprise Institute.
BBC

Alfadil Dukhan trabalha na clínica da MSF.

Ele e seus colegas têm prestado atendimento de emergência aos que chegam - entre eles, diz ele, estão 500 que precisam de tratamento médico urgente.

"A maioria dos recém-chegados são idosos, mulheres ou crianças", diz o médico.

"Os feridos estão sofrendo, e alguns deles já sofreram amputações."

"Então eles estão realmente sofrendo muito. E estamos tentando apenas lhes dar algum apoio e algum atendimento médico."

Os que chegaram esta semana a Tawila juntam-se às centenas de milhares que fugiram das ondas anteriores de violência em el-Fasher.

Antes de ser tomada pelas RSF no domingo, a cidade esteve sitiada por 18 meses.

Os que ficaram presos lá dentro foram bombardeados por uma saraivada de artilharia mortal e ataques aéreos enquanto o exército e os paramilitares lutavam por el-Fasher.

A população também foi mergulhada em uma grave crise de fome devido a um bloqueio de suprimentos e ajuda imposto pelas RSF.

Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas em abril, quando as Forças de Apoio Rápido (RSF) assumiram o controle do campo de Zamzam, próximo à cidade, que na época era um dos principais locais de acolhimento de pessoas forçadas a fugir dos combates em outras regiões.

Três mulheres com lenços na cabeça estão sentadas no chão em frente a tendas improvisadas. Alguns de seus pertences, em baldes e sacolas, estão à sua frente.
BBC
Acredita-se que cerca de 5.000 pessoas tenham chegado a Tawila nos últimos dias; não está claro quantas ainda permanecem no local.

Alguns especialistas expressaram preocupação com o número relativamente baixo de pessoas que chegam a lugares como Tawila neste momento.

"Este é, na verdade, um ponto de preocupação para nós", diz Caroline Bouvoir, que trabalha com refugiados no vizinho Chade para a agência humanitária Solidarités International.

"Nos últimos dias, chegaram cerca de 5.000 pessoas, o que, considerando que acreditamos que havia cerca de um quarto de milhão de pessoas ainda na cidade, obviamente não é muita gente", afirma.

"Vemos as condições em que se encontram aqueles que chegaram. Estão extremamente desnutridos, desidratados, doentes ou feridos, e claramente traumatizados com o que viram na cidade ou na estrada."

"Acreditamos que muitas pessoas estão presas em diferentes locais entre Tawila e el-Fasher, sem conseguir avançar, seja por causa de sua condição física ou pela insegurança na estrada, onde milícias infelizmente atacam pessoas que tentam encontrar um refúgio seguro."

Para Ezzeldin, o alívio de ter chegado em segurança é atenuado pelos temores por aqueles que ainda estão atrás dele na jornada.

"Minha mensagem é que as estradas públicas devem ser protegidas para os cidadãos", implora ele, "ou que ajuda humanitária seja enviada às ruas."

"As pessoas estão em estado crítico - não conseguem se mover, falar ou pedir ajuda. A ajuda deve chegar até elas, porque muitas estão desaparecidas e sofrendo."

Barbara Plett Usher - Correspondente da BBC News na África
postado em 31/10/2025 17:08
