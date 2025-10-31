A jornada de dias a pé para fugir de violência no Sudão: 'Cenas brutais'

A maioria dos que chegaram a Tawila são mulheres e crianças - (crédito: BBC)

Abalado, arranhado e apenas com a roupa do corpo, Ezzeldin Hassan Musa descreve a brutalidade das Forças de Apoio Rápido (RSF) do Sudão após o grupo paramilitar assumir o controle da cidade de el-Fasher, na região de Darfur.

Ele conta que seus combatentes torturaram e assassinaram homens que tentavam fugir.

Agora na cidade de Tawila, deitado exausto em uma esteira sob um mirante, Ezzeldin é uma das milhares de pessoas que conseguiram chegar a um local relativamente seguro após escapar do que a ONU descreveu como violência "horrível".

Na quarta-feira (29/10), o líder das RSF, General Mohamed Hamdan Dagalo, admitiu "violações" em el-Fasher e disse que elas seriam investigadas. Um dia depois, um alto funcionário da ONU afirmou que as RSF haviam notificado a prisão de alguns suspeitos.

A cerca de 80 km (50 milhas) de el-Fasher, Tawila é um dos vários lugares para onde aqueles que tiveram a sorte de escapar dos combatentes das RSF estão fugindo. "Saímos de El-Fasher há quatro dias. O sofrimento que encontramos pelo caminho foi inimaginável", diz Ezzeldin.

"Fomos divididos em grupos e espancados. As cenas eram extremamente brutais. Vimos pessoas sendo assassinadas na nossa frente. Vimos pessoas sendo espancadas. Foi realmente terrível."

"Eu mesmo fui atingido na cabeça, nas costas e nas pernas. Me bateram com varas. Queriam nos executar completamente. Mas quando surgiu a oportunidade, fugimos, enquanto outros à nossa frente foram detidos."

Ezzeldin conta que se juntou a um grupo de fugitivos que se abrigaram em um prédio, movendo-se à noite e, às vezes, literalmente rastejando pelo chão em um esforço para permanecerem escondidos.

"Nossos pertences foram roubados", diz ele. "Celulares, roupas - tudo. Literalmente, até meus sapatos foram roubados. Não sobrou nada.

"Passamos três dias sem comer enquanto caminhávamos pelas ruas. Pela misericórdia de Deus, conseguimos."

Moradores de Tawila disseram à BBC que os homens que faziam a jornada tinham uma probabilidade particularmente alta de serem submetidos à vigilância das Forças de Apoio Rápido (RSF), com combatentes visando qualquer pessoa suspeita de ser um soldado.

Ezzeldin é uma das cerca de 5.000 pessoas que se acredita terem chegado a Tawila desde a queda de el-Fasher no domingo (26/10).

Muitos fizeram toda a jornada a pé, viajando durante três ou quatro dias para fugir da violência.

Um jornalista freelancer baseado em Tawila, que trabalha para a BBC, realizou uma das primeiras entrevistas com alguns daqueles que fizeram a jornada.

BBC Ahmed Ismail Ibrahim afirma que quatro das seis pessoas com quem fugiu foram mortas a tiros

Perto de Ezzeldin está sentado Ahmed Ismail Ibrahim. Ele está com o corpo enfaixado em vários lugares.

Ele conta que seu olho foi ferido por um ataque de artilharia e que deixou a cidade no domingo, após receber tratamento no hospital.

Ele e outros seis homens foram parados por combatentes das Forças de Apoio Rápido (RSF).

"Quatro deles foram mortos na nossa frente. Bateram neles e os mataram", diz ele, acrescentando que foi baleado três vezes.

Ahmed descreve como os combatentes exigiram ver os celulares dos três que restaram vivos e vasculharam seus aparelhos, procurando mensagens.

Um combatente, diz ele, finalmente disse: "Tudo bem, levantem e vão embora". Eles fugiram para o mato.

"Meus irmãos", acrescenta, "não me deixaram para trás."

"Caminhamos por cerca de 10 minutos, descansamos por 10 minutos e continuamos até encontrarmos paz."

BBC Yusra Ibrahim Mohamed fugiu após o assassinato de seu marido, que era soldado

Na tenda ao lado, na clínica administrada pela organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF), Yusra Ibrahim Mohamed descreve a decisão de fugir da cidade após a morte de seu marido, um soldado do exército sudanês.

"Meu marido era da artilharia", diz ela. "Ele estava voltando para casa e foi morto durante os ataques."

"Mantivemos a calma. Então os confrontos e ataques continuaram. Conseguimos escapar."

"Saímos há três dias", diz ela, "nos afastando em direções diferentes das áreas de artilharia. As pessoas que nos guiavam não sabiam o que estava acontecendo."

"Se alguém resistisse, era espancado ou roubado. Levavam tudo o que você tinha. As pessoas podiam até ser executadas." "Vi corpos mortos nas ruas."

Alfadil Dukhan trabalha na clínica da MSF.

Ele e seus colegas têm prestado atendimento de emergência aos que chegam - entre eles, diz ele, estão 500 que precisam de tratamento médico urgente.

"A maioria dos recém-chegados são idosos, mulheres ou crianças", diz o médico.

"Os feridos estão sofrendo, e alguns deles já sofreram amputações."

"Então eles estão realmente sofrendo muito. E estamos tentando apenas lhes dar algum apoio e algum atendimento médico."

Os que chegaram esta semana a Tawila juntam-se às centenas de milhares que fugiram das ondas anteriores de violência em el-Fasher.

Antes de ser tomada pelas RSF no domingo, a cidade esteve sitiada por 18 meses.

Os que ficaram presos lá dentro foram bombardeados por uma saraivada de artilharia mortal e ataques aéreos enquanto o exército e os paramilitares lutavam por el-Fasher.

A população também foi mergulhada em uma grave crise de fome devido a um bloqueio de suprimentos e ajuda imposto pelas RSF.

Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas em abril, quando as Forças de Apoio Rápido (RSF) assumiram o controle do campo de Zamzam, próximo à cidade, que na época era um dos principais locais de acolhimento de pessoas forçadas a fugir dos combates em outras regiões.

BBC Acredita-se que cerca de 5.000 pessoas tenham chegado a Tawila nos últimos dias; não está claro quantas ainda permanecem no local.

Alguns especialistas expressaram preocupação com o número relativamente baixo de pessoas que chegam a lugares como Tawila neste momento.

"Este é, na verdade, um ponto de preocupação para nós", diz Caroline Bouvoir, que trabalha com refugiados no vizinho Chade para a agência humanitária Solidarités International.

"Nos últimos dias, chegaram cerca de 5.000 pessoas, o que, considerando que acreditamos que havia cerca de um quarto de milhão de pessoas ainda na cidade, obviamente não é muita gente", afirma.

"Vemos as condições em que se encontram aqueles que chegaram. Estão extremamente desnutridos, desidratados, doentes ou feridos, e claramente traumatizados com o que viram na cidade ou na estrada."

"Acreditamos que muitas pessoas estão presas em diferentes locais entre Tawila e el-Fasher, sem conseguir avançar, seja por causa de sua condição física ou pela insegurança na estrada, onde milícias infelizmente atacam pessoas que tentam encontrar um refúgio seguro."

Para Ezzeldin, o alívio de ter chegado em segurança é atenuado pelos temores por aqueles que ainda estão atrás dele na jornada.

"Minha mensagem é que as estradas públicas devem ser protegidas para os cidadãos", implora ele, "ou que ajuda humanitária seja enviada às ruas."

"As pessoas estão em estado crítico - não conseguem se mover, falar ou pedir ajuda. A ajuda deve chegar até elas, porque muitas estão desaparecidas e sofrendo."

