Por que namoro entre Katy Perry e Justin Trudeau pode ser bom para a imagem dos dois

Trudeau renunciou ao governo do Canadá em janeiro após quase 10 anos no poder - (crédito: Getty Images)

É um casal que poucos poderiam ter previsto: um ex-primeiro-ministro canadense e uma pop star americana que já percorreu o mundo em turnês e chegou à fronteira do espaço.

Mas Justin Trudeau e Katy Perry oficializaram o relacionamento. O casal foi visto de mãos dadas em Paris no último fim de semana, ao sair do cabaré Crazy Horse, onde comemoravam o 41º aniversário de Perry.

Embora possam parecer uma dupla improvável, Trudeau e Katy Perry– que estiveram sob os holofotes durante boa parte da última década – têm mais em comum do que alguns poderiam imaginar.

E o romance nascente não é totalmente sem precedentes na história política canadense.

A união também lhes permite mudar a narrativa após um ano em que ambos enfrentaram impactos em suas reputações.

O relacionamento é um "rebranding (renovação da imagem) para ambos de uma maneira muito interessante e inesperada", afirma Jose Rodriguez, professor de estudos de comunicação da Universidade do Estado da Califórnia em Long Beach.

"Parceria com um estadista cria uma ponte para Perry em empreendimentos cívicos e filantrópicos", acrescenta ele. Isso expande seu público e seu acesso a um público politicamente engajado, bem como a organizações globais fora da indústria musical.

Para Trudeau, 53 anos, a cantora de California Girls ajuda em sua nova persona porque está em "uma esfera mais suave", diz Rodriguez, em contraste com o mundo duro da política.

Mas no centro da relação está também uma simples conexão humana, observam especialistas. Ambos estão recém-solteiros – Trudeau se separou da esposa em 2023 – e este é o primeiro romance de repercussão pós-separação.

Katy Perry se separou do ator Orlando Bloom no final de junho de 2025.

Mudança na imagem pública

Os rumores de romance entre os dois começaram a circular no final de julho, quando o casal foi visto jantando junto no Le Violon, um restaurante sofisticado no coração de Montreal, no Canadá.

Dois dias depois, Trudeau foi visto assistindo ao show de Perry na cidade, cantando junto seus sucessos Firework e Teenage Dream.

Em meados de outubro, imagens deles se beijando a bordo do iate de Perry na costa de Santa Bárbara, na Califórnia, viralizaram.

Nem Trudeau nem Perry falaram publicamente sobre o romance.

Seus representantes não responderam aos pedidos de comentário da BBC. Mas, antes das fotos do fim de semana serem divulgadas, a cantora pareceu insinuar o relacionamento durante uma parada da turnê em Londres no mês passado.

Um fã na plateia a pediu em casamento logo após surgirem fotos dela e de Trudeau se abraçando.

"Na verdade, deveria ter me pedido isso há umas 48 horas", respondeu Perry.

Embora muitos possam não ter esperado por isso, observadores afirmam que o relacionamento ajuda a fortalecer as imagens públicas individuais de cada um.

Após se tornar um ícone progressista global ao ser alçado ao cargo mais alto do Canadá em 2015, Trudeau foi forçado a renunciar no início deste ano, após sua popularidade despencar.

Apesar de ter conquistado uma vitória esmagadora há uma década – prometendo "caminhos ensolarados" no cenário doméstico e sendo admirado internacionalmente por seu charme juvenil – não demorou para que escândalos manchassem sua imagem.

Uma série de férias de luxo foi criticada por ser insensível, incluindo uma viagem à ilha particular do milionário líder religioso Aga Khan, nas Bahamas, que violou leis federais de conflito de interesses.

Em 2019, Trudeau enfrentou outra polêmica quando antigas fotos suas em blackface (quando pessoas brancas se fantasiam de pessoas negras, pintando a pele) vieram à tona, obrigando-o a se desculpar publicamente.

Ao final de seu mandato, os canadenses já estavam frustrados com sua liderança e prontos para seguir em frente.

Katy Perry enfrentou situação semelhante, acumulando manchetes indesejáveis após anos de sucesso.

A cantora estava no auge da fama pop na década de 2010, lançando sucessos constantes, e seu estilo ousado e colorido ajudou a definir a cultura pop mundial. Em 2018, a revista Billboard a nomeou uma das maiores popstars do século 21.

Mas o escândalo também a encontrou. Seu mais recente álbum, 143, foi criticado como seu pior esforço artístico até hoje. O jornal britânico The Guardian disse que o disco podia ser uma "catástrofe", enquanto o Telegraph classificou-o como "desastroso".

No início deste ano, ela também foi alvo de críticas por participar de um voo espacial da Blue Origin exclusivo para mulheres, ao lado da esposa do bilionário Jeff Bezos, Lauren Sanchez, e da âncora da emissora americana CBS, Gayle King.

Algumas pessoas classificaram a participação de celebridades em uma viagem tão cara e curta como "insensível", especialmente em um momento de dificuldades econômicas e ambientais no mundo.

Perry reconheceu as críticas em abril, afirmando: "Não sou perfeita", mas que "a internet é um depósito para pessoas desequilibradas e feridas".

Getty Images Justin Trudeau e Sophie Grégoire Trudeau anunciaram a separação em 2023, após 18 anos juntos

Depois veio a separação entre ela e Orlando Bloom, com quem estava após o fim de seu casamento com o comediante Russell Brand, em 2011.

"Quando você está no meio de uma história infeliz, a melhor coisa que pode fazer é passar para uma história diferente", observa Mikael Wood, crítico de música pop do Los Angeles Times.

O relacionamento com Trudeau "muda o foco de um álbum fracassado e de uma turnê que parecia um pouco desesperada e mal orientada, e nos faz falar sobre outra coisa".

O lançamento cuidadosamente planejado do relacionamento também pareceu preparar os observadores para o romance.

O professor Rodriguez nota que a presença pública deles juntos em Paris transmitiu a mensagem de afeto mais pelo gesto e pela imagem do que pelas palavras.

"Cada um já enfrentou escrutínio, então uma narrativa de relacionamento cuidadosamente encenada pode reorientar a atenção em torno de vitalidade, otimismo e relevância em diferentes áreas."

Um match

O casal, de fato, tem coisas em comum.

Perry e Trudeau são ideologicamente alinhados, observa o escritor musical baseado em Los Angeles, Gerrick Kennedy, sendo disruptores "antiestablishment" em seus respectivos campos.

A própria Perry não é estranha ao ativismo e à política, tendo se apresentado em vários eventos de campanha em 2016 para a então candidata democrata à presidência dos EUA, Hillary Clinton, e apoiado publicamente Kamala Harris nas eleições de 2024.

Ela é uma defensora vocal dos direitos LGBTQ+ e já apoiou diversas instituições e causas feministas – questões que Trudeau também defendia publicamente (ele ficou famoso por tornar a paridade de gênero no gabinete central para sua política).

Eles também parecem ser pais dedicados a seus filhos pequenos. A filha de quatro anos de Perry, Daisy, aparece frequentemente em seu Instagram. Já o Instagram de Trudeau mostra que ele passou o verão levando cada um de seus três filhos para férias separadas.

Getty Images Katy Perry passou nove anos com Orlando Bloom, com quem teve uma filha

Namorar Perry coloca Trudeau em um caminho diferente pós-política em comparação a seus predecessores, que frequentemente assumem cargos de consultoria de alto nível ou ingressam em escritórios de advocacia.

No entanto, isso está em sintonia com um primeiro-ministro que sempre foi incomum, diz Michael Mulvey, professor de marketing na Universidade de Ottawa.

Filho de outro ex-primeiro-ministro, Pierre Elliott Trudeau, ele cresceu sob os holofotes. Uma das primeiras fotos dele mostra o bebê Justin sendo segurado pela ex-primeira-dama dos EUA, Pat Nixon.

Após a separação de sua esposa, o mais jovem dos Trudeau não pôde escapar das inevitáveis comparações com seu pai, que também se separou de sua primeira esposa e mãe de seus filhos, Margaret, enquanto estava no cargo.

O sênior Trudeau também teve seus famosos romances, com a cantora americana Barbra Streisand e a atriz canadense Kim Cattrall, conhecida pela série Sex and the City.

"Não há dúvida de que vemos a história se repetindo", diz Jonathan Malloy, professor de ciência política na Universidade Carleton, em Ottawa, capital canadense.

Mas o professor Mulvey observa que há outros que se identificam com sua experiência humana de ser um pai recém-solteiro.

Pouco tempo após deixar a política, Trudeau postou uma foto de si mesmo comprando utensílios de cozinha, o que comentaristas interpretaram como um sinal do início de sua "era de pai divorciado".

"Provavelmente há algumas pessoas que esperam que ele se reorganize, passe por um período de respiro após o trauma do divórcio e siga em frente com a vida", diz o professor Mulvey.