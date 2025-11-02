A perigosa e barata pílula para emagrecimento que se populariza entre jovens na Russia

Molecule, um comprimido que promete perda de peso rápida, viralizou no TikTok russo no início deste ano.

Os feeds dos jovens começaram a se encher de legendas como "Tome Molecule e esqueça que a comida existe" e "Você quer sentar no fundo da sala com roupas largas?".

Os vídeos mostravam geladeiras cheias de caixas azuis com hologramas e rótulos "Molecule Plus".

As encomendas começaram a acumular-se, à medida que os adolescentes partilhavam as suas "jornadas de perda de peso" nas redes sociais.

Mas havia um porém.

Maria, 22 anos, comprou a pílula em uma loja online popular. Ela tomava duas pílulas por dia e, após duas semanas, diz que sua boca ficou seca e ela perdeu completamente o apetite.

"Eu não tinha absolutamente nenhuma vontade de comer, muito menos beber. Estava nervosa. Estava constantemente mordendo os lábios e mastigando as bochechas."

Maria desenvolveu ansiedade grave e começou a ter pensamentos negativos. "Esses comprimidos estavam causando um efeito profundo na minha psique", diz ela.

Maria, que mora em São Petersburgo, diz que não estava preparada para efeitos colaterais tão graves.

Outros usuários do TikTok mencionaram pupilas dilatadas, tremores e insônia. E pelo menos três crianças em idade escolar foram levadas ao hospital.

TikTok Vídeos compartilhados no TikTok mostram geladeiras cheias de refrigerantes e caixas azuis de Molecule.

Em abril, uma estudante em Chita, na Sibéria, precisou de cuidados hospitalares após uma overdose de Molecule. De acordo com relatos locais, ela estava tentando perder peso rapidamente, a tempo para o verão.

A mãe de outra estudante disse à mídia local que sua filha foi internada na unidade de terapia intensiva após tomar vários comprimidos de uma só vez.

E, em maio, um menino de 13 anos de São Petersburgo precisou de cuidados hospitalares após sofrer alucinações e ataques de pânico. Ele teria pedido a um amigo para comprar o comprimido porque estava sendo provocado na escola por causa do seu peso.

Substância proibida no Reino Unido, na UE e nos EUA

A embalagem dos comprimidos Molecule frequentemente lista "ingredientes naturais", como raiz de dente-de-leão e extrato de sementes de erva-doce.

Mas, no início deste ano, jornalistas do jornal russo Izvestiya enviaram comprimidos que haviam comprado online para análise e descobriram que eles continham uma substância chamada sibutramina.

TikTok Os comprimidos contêm uma substância chamada sibutramina, que é proibida em muitos países.

Utilizada inicialmente como antidepressivo na década de 1980 e posteriormente como inibidor de apetite, estudos posteriores descobriram que a sibutramina aumentava o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, ao mesmo tempo que promovia apenas uma ligeira perda de peso.

Foi proibido nos EUA em 2010 e também é ilegal no Reino Unido, na União Europeia, na China e em outros países.

Na Rússia, ainda é usado para tratar a obesidade, mas está disponível apenas para adultos e mediante receita médica.

A compra e venda de sibutramina sem receita médica é crime. Mas isso não impediu que indivíduos e pequenas empresas a vendessem online — muitas vezes em doses mais elevadas do que a medicação legal — e sem exigir receita médica.

Os comprimidos não licenciados custam cerca de £6-7 (R$ 43-50) para um suprimento de 20 dias — muito mais barato do que as injeções para perda de peso reconhecidas, como Ozempic, que no mercado russo são vendidas por £40-160 (R$ 282- R$ 1131) por caneta mensal.

"A autoadministração desse medicamento é muito insegura", afirma a endocrinologista Ksenia Solovieva, de São Petersburgo, alertando para os riscos potenciais de overdose, "porque não sabemos qual é a quantidade do ingrediente ativo que esses 'suplementos alimentares' podem conter".

TikTok Adolescentes e jovens encomendam comprimidos para emagrecer não licenciados, vendidos como suplementos alimentares em mercados populares.

Os russos recebem regularmente penas de prisão por comprar e revender comprimidos de Molecule. Mas está sendo difícil para as autoridades controlarem a venda ilegal da droga.

Em abril, a Safe Internet League, apoiada pelo governo, denunciou às autoridades a tendência crescente envolvendo os jovens, levando vários grandes mercados online a retirar o Molecule da venda. Mas logo ele começou a aparecer online com um novo nome, Atom, em uma embalagem quase idêntica.

Recentemente, foi aprovada uma lei que permite às autoridades bloquear sites que vendem "suplementos alimentares não registrados" sem uma ordem judicial — mas os vendedores têm contornado essa medida classificando-os como "nutrição esportiva".

No TikTok, é possível encontrar varejistas vendendo Molecule em anúncios que parecem ser de biscoitos e até lâmpadas. E alguns varejistas nem mesmo tentam mais esconder isso.

Há algumas semanas, a BBC encontrou anúncios da Molecule em um popular mercado online russo. Quando solicitado a comentar, o site afirmou ter removido imediatamente todos os produtos que continham sibutramina. Mas admitiu que era difícil encontrar e remover anúncios que não mencionavam explicitamente a sibutramina.

Se você conseguir obter o Molecule, é difícil saber exatamente o que está comprando — e não está claro onde os comprimidos são fabricados.

A BBC encontrou alguns vendedores com certificados de produção de fábricas em Guangzhou e Henan, na China. Outros afirmam estar adquirindo os comprimidos na Alemanha.

Algumas embalagens indicam que foram produzidas em Remagen, na Alemanha, mas a BBC descobriu que não existe nenhuma empresa com esse nome no endereço indicado.

Certos vendedores cazaques que vendem Molecule aos russos disseram à BBC que compraram o produto a amigos ou em armazéns na capital Astana, mas não souberam indicar o fornecedor original.

Enquanto isso, as comunidades online dedicadas aos distúrbios alimentares tornaram-se espaços onde o Molecule é promovido, com os usuários recorrendo a hashtags e termos codificados para contornar a moderação.

Solovieva afirma que o Molecule é particularmente prejudicial quando tomado por jovens que já sofrem de distúrbios alimentares. Para aqueles que estão em recaída ou prestes a recair, um inibidor de apetite facilmente disponível pode ser extremamente perigoso, afirma ela.

Anna Enina, uma influenciadora russa com milhões de seguidores que admitiu ter usado comprimidos para emagrecer sem licença no passado, alertou publicamente seus assinantes: "Como alguém que lutou contra um distúrbio alimentar... as consequências serão terríveis. Vocês vão se arrepender muito".

BBC Maria, de São Petersburgo, agora desencoraja outras pessoas a experimentarem o Molecule.

Maria, de 22 anos, sofreu efeitos colaterais graves e é uma das pessoas que se arrependeu. Depois de tomar muitas pílulas de Molecule, ela foi levada ao hospital.

Agora, ela desencoraja outras mulheres jovens e meninas a tomarem os comprimidos em fóruns sobre perda de peso. Ela até entrou em contato com os pais de uma usuária adolescente para alertá-los.

Mas Molecule continua popular online.

E cada vídeo que aparece no feed do TikTok de Maria é uma lembrança dos comprimidos que a deixaram doente.