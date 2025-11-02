InícioMundo
Notícias

Polícia divulga lista parcial de mortos; apoio à operação é majoritário no Brasil, no Rio e em favelas cariocas, diz pesquisa

Até o momento, 99 dos 121 mortos foram identificados. Pesquisa aponta para apoio à operação de 80% dos moradores de favelas do Rio de Janeiro.

Polícia divulga lista parcial de mortos; apoio à operação é majoritário no Brasil, no Rio e em favelas cariocas, diz pesquisa - (crédito: BBC Geral)
Polícia divulga lista parcial de mortos; apoio à operação é majoritário no Brasil, no Rio e em favelas cariocas, diz pesquisa - (crédito: BBC Geral)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou até este sábado (1º/11) 113 das 121 pessoas mortas na Operação Contenção, contra a facção Comando Vermelho, realizada na última terça-feira (28/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre os mortos, estão quatro policiais já identificados. Das outras 109 pessoas identificadas, a Polícia divulgou o nome de 99 delas. (Veja as listas com os nomes abaixo).

Ao todo, 113 pessoas foram presas.

A operação, no entanto, não atingiu parte da cúpula do Comando Vermelho: Edgard Alves de Andrade, o Doca, apontado como maior líder da facção em liberdade, segue sendo procurado.

Assim como Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, Juan Pedro Ramos, o BMW, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal.

A BBC News Brasil questionou a Polícia Civil sobre a lista completa dos presos, mas não obteve resposta.

Até o momento, os mortos identificados são:

  • Adailton Bruno Schmitz da Silva
  • Adan Pablo Alves de Oliveira
  • Aleilson da Cunha Luz Junior
  • Alessandro Alves de Souza
  • Alessandro Alves Silva
  • Alexsandro Bessa dos Santos
  • Alisom Lemos Rocha
  • Anderson da Silva Severo
  • André Luiz Ferreira Mendes Junior
  • Arlen João de Almeida
  • Brendon César da Silva Souza
  • Bruno Correa da Costa
  • Carlos Eduardo Santos Felício
  • Carlos Henrique Castro Soares da Silva
  • Cauãn Fernandes do Carmo Soares
  • Célio Guimarães Júnior
  • Claudinei Santos Fernandes
  • Cleideson Silva da Cunha
  • Cleiton Cesar Dias Mello
  • Cleiton da Silva
  • Cleiton Souza da Silva
  • Cleys Bandeira da Silva
  • Danilo Ferreira do Amor Divino
  • Diego dos Santos Muniz
  • Diogo Garcez Santos Silva
  • Douglas Conceição de Souza
  • Eder Alves de Souza
  • Edione dos Santos Dias
  • Edson de Magalhães Pinto
  • Emerson Pereira Solidade
  • Evandro da Silva Machado
  • Fabian Alves Martins
  • Fabiano Martins Amancio
  • Fabio Francisco Santana Sales
  • Fabricio dos Santos da Silva
  • Felipe da Silva
  • Fernando Henrique dos Santos
  • Francisco Myller Moreira da Cunha
  • Francisco Nataniel Alves Gonçalves
  • Francisco Teixeira Parente
  • Gabriel Lemos Vasconcelos
  • Gustavo Souza de Oliveira
  • Hercules Salles de Lima
  • Hito José Pereira Bastos
  • Jean Alex Santos Campos
  • Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
  • Jonas de Azeredo Vieira
  • Jônatas Ferreira Santos
  • Jonatha Daniel Barros da Silva
  • José Paulo Nascimento Fernandes
  • Josigledson de Freitas Silva
  • Juan Marciel Pinho de Souza
  • Kauã de Souza Rodrigues da Silva
  • Kauã Teixeira dos Santos
  • Kleber Izaias dos Santos
  • Leonardo Fernandes da Rocha
  • Luan Carlos Dias Pastana
  • Luan Carlos Marcolino de Alcântara
  • Lucas da Silva Lima
  • Lucas Guedes Marques
  • Luciano Ramos Silva
  • Luiz Carlos de Jesus Andrade
  • Luiz Claudio da Silva Santos
  • Luiz Eduardo da Silva Mattos
  • Maicon Pyterson da Silva
  • Maicon Thomaz Vilela da Silva
  • Marcio da Silva de Jesus
  • Marcos Adriano Azevedo de Almeida
  • Marcos Antonio Silva Junior
  • Marcos Vinicius da Silva Lima
  • Marllon de Melo Felisberto
  • Maxwel Araújo Zacarias
  • Michael Douglas Rodrigues Fernandes
  • Michel Mendes Peçanha
  • Nailson Miranda da Silva
  • Nelson Soares dos Reis Campos
  • Rafael Correa da Costa
  • Rafael de Moraes Silva
  • Ricardo Aquino dos Santos
  • Richard Souza dos Santos
  • Rodolfo Pantoja da Silva
  • Ronald Oliveira Ricardo
  • Ronaldo Julião da Silva
  • Tiago Neves Reis
  • Vanderley Silva Borges
  • Victor Hugo Rangel de Oliveira
  • Vitor Ednilson Martins Maia
  • Wagner Nunes Santana
  • Waldemar Ribeiro Saraiva
  • Wallace Barata Pimentel
  • Wellington Brito dos Santos
  • Wellinson de Sena dos Santos
  • Wendel Francisco dos Santos
  • Wesley Martins e Silva
  • Willian Botelho de Freitas Borges
  • Yago Ravel Rodrigues Rosário
  • Yan dos Santos Fernandes
  • Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
  • Yuri dos Santos Barreto

Nenhum dos nomes divulgados até agora aparece na denúncia do Ministério Público, que foi uma das bases da operação — a BBC teve acesso à íntegra do documento.

Pesquisa AtlasIntel realizada entre a quarta (29/10) e quinta-feira (30/10) mostrou que a operação tem apoio da maioria dos brasileiros (55%). No Rio de Janeiro, a proporção foi maior: 62% disseram aprovar a operação, com o percentual aumentando ainda mais entre os moradores de favelas (80%).

Segundo dados oficiais, 121 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, dentre os mortos identificados, 43 tinham mandados de prisão pendentes e 78 apresentavam "relevante histórico criminal".

Deste total, 54 eram naturais de outros estados (15 do Pará, 11 da Bahia, 9 do Amazonas, 7 de Goiás, 4 do Espírito Santo, 4 do Ceará 2, da Paraíba, 1 de Mato Grosso e 1 de São Paulo).

  • 15 do Pará
  • 11 da Bahia
  • 9 do Amazonas
  • 6 da Bahia
  • 7 de Goiás
  • 4 do Ceará
  • 4 do Espírito Santo
  • 1 da Paraíba
  • 1 de Mato Grosso
  • 1 de São Paulo

O governo do Rio de Janeiro ainda não divulgou uma lista com os nomes das pessoas que foram presas na operação. No entanto, todos os presos, segundo Curi, tiveram a prisão preventiva decretada na audiência de custódia. "O que mostra que todas as prisões realizadas durante a operação foram dentro da legalidade."

Quem são os policiais mortos

Dentre os 121 mortos, quatro eram policiais, cujas identidades já haviam sido divulgadas:

  • Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita);
  • Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);
  • Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope);
  • Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope.

Como foi a operação

A operação policial contra o Comando Vermelho desta terça-feira foi a mais letal já registrada no país.

Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina e questionam sua eficácia como política de segurança.

O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas.

A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados.

  • Google Discover Icon
BBC
Marina Rossi e Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo
postado em 02/11/2025 12:03
SIGA
x