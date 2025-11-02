Polícia divulga lista parcial de mortos; apoio à operação é majoritário no Brasil, no Rio e em favelas cariocas, diz pesquisa - (crédito: BBC Geral)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou até este sábado (1º/11) 113 das 121 pessoas mortas na Operação Contenção, contra a facção Comando Vermelho, realizada na última terça-feira (28/10).

Entre os mortos, estão quatro policiais já identificados. Das outras 109 pessoas identificadas, a Polícia divulgou o nome de 99 delas. (Veja as listas com os nomes abaixo).

Ao todo, 113 pessoas foram presas.

A operação, no entanto, não atingiu parte da cúpula do Comando Vermelho: Edgard Alves de Andrade, o Doca, apontado como maior líder da facção em liberdade, segue sendo procurado.

Assim como Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, Juan Pedro Ramos, o BMW, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal.

A BBC News Brasil questionou a Polícia Civil sobre a lista completa dos presos, mas não obteve resposta.

Até o momento, os mortos identificados são:

Adailton Bruno Schmitz da Silva

Adan Pablo Alves de Oliveira

Aleilson da Cunha Luz Junior

Alessandro Alves de Souza

Alessandro Alves Silva

Alexsandro Bessa dos Santos

Alisom Lemos Rocha

Anderson da Silva Severo

André Luiz Ferreira Mendes Junior

Arlen João de Almeida

Brendon César da Silva Souza

Bruno Correa da Costa

Carlos Eduardo Santos Felício

Carlos Henrique Castro Soares da Silva

Cauãn Fernandes do Carmo Soares

Célio Guimarães Júnior

Claudinei Santos Fernandes

Cleideson Silva da Cunha

Cleiton Cesar Dias Mello

Cleiton da Silva

Cleiton Souza da Silva

Cleys Bandeira da Silva

Danilo Ferreira do Amor Divino

Diego dos Santos Muniz

Diogo Garcez Santos Silva

Douglas Conceição de Souza

Eder Alves de Souza

Edione dos Santos Dias

Edson de Magalhães Pinto

Emerson Pereira Solidade

Evandro da Silva Machado

Fabian Alves Martins

Fabiano Martins Amancio

Fabio Francisco Santana Sales

Fabricio dos Santos da Silva

Felipe da Silva

Fernando Henrique dos Santos

Francisco Myller Moreira da Cunha

Francisco Nataniel Alves Gonçalves

Francisco Teixeira Parente

Gabriel Lemos Vasconcelos

Gustavo Souza de Oliveira

Hercules Salles de Lima

Hito José Pereira Bastos

Jean Alex Santos Campos

Jeanderson Bismarque Soares de Almeida

Jonas de Azeredo Vieira

Jônatas Ferreira Santos

Jonatha Daniel Barros da Silva

José Paulo Nascimento Fernandes

Josigledson de Freitas Silva

Juan Marciel Pinho de Souza

Kauã de Souza Rodrigues da Silva

Kauã Teixeira dos Santos

Kleber Izaias dos Santos

Leonardo Fernandes da Rocha

Luan Carlos Dias Pastana

Luan Carlos Marcolino de Alcântara

Lucas da Silva Lima

Lucas Guedes Marques

Luciano Ramos Silva

Luiz Carlos de Jesus Andrade

Luiz Claudio da Silva Santos

Luiz Eduardo da Silva Mattos

Maicon Pyterson da Silva

Maicon Thomaz Vilela da Silva

Marcio da Silva de Jesus

Marcos Adriano Azevedo de Almeida

Marcos Antonio Silva Junior

Marcos Vinicius da Silva Lima

Marllon de Melo Felisberto

Maxwel Araújo Zacarias

Michael Douglas Rodrigues Fernandes

Michel Mendes Peçanha

Nailson Miranda da Silva

Nelson Soares dos Reis Campos

Rafael Correa da Costa

Rafael de Moraes Silva

Ricardo Aquino dos Santos

Richard Souza dos Santos

Rodolfo Pantoja da Silva

Ronald Oliveira Ricardo

Ronaldo Julião da Silva

Tiago Neves Reis

Vanderley Silva Borges

Victor Hugo Rangel de Oliveira

Vitor Ednilson Martins Maia

Wagner Nunes Santana

Waldemar Ribeiro Saraiva

Wallace Barata Pimentel

Wellington Brito dos Santos

Wellinson de Sena dos Santos

Wendel Francisco dos Santos

Wesley Martins e Silva

Willian Botelho de Freitas Borges

Yago Ravel Rodrigues Rosário

Yan dos Santos Fernandes

Yure Carlos Mothé Sobral Palomo

Yuri dos Santos Barreto

Nenhum dos nomes divulgados até agora aparece na denúncia do Ministério Público, que foi uma das bases da operação — a BBC teve acesso à íntegra do documento.

Pesquisa AtlasIntel realizada entre a quarta (29/10) e quinta-feira (30/10) mostrou que a operação tem apoio da maioria dos brasileiros (55%). No Rio de Janeiro, a proporção foi maior: 62% disseram aprovar a operação, com o percentual aumentando ainda mais entre os moradores de favelas (80%).

Segundo dados oficiais, 121 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, dentre os mortos identificados, 43 tinham mandados de prisão pendentes e 78 apresentavam "relevante histórico criminal".

Deste total, 54 eram naturais de outros estados (15 do Pará, 11 da Bahia, 9 do Amazonas, 7 de Goiás, 4 do Espírito Santo, 4 do Ceará 2, da Paraíba, 1 de Mato Grosso e 1 de São Paulo).

O governo do Rio de Janeiro ainda não divulgou uma lista com os nomes das pessoas que foram presas na operação. No entanto, todos os presos, segundo Curi, tiveram a prisão preventiva decretada na audiência de custódia. "O que mostra que todas as prisões realizadas durante a operação foram dentro da legalidade."

Quem são os policiais mortos

Dentre os 121 mortos, quatro eram policiais, cujas identidades já haviam sido divulgadas:

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita);

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope);

Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope.

Como foi a operação

A operação policial contra o Comando Vermelho desta terça-feira foi a mais letal já registrada no país.

Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina e questionam sua eficácia como política de segurança.

O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas.

A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados.