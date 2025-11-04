Cláudio Castro pode ser cassado pelo TSE?

Começa nesta terça-feira o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de um pedido do Ministério Público Eleitoral para cassar o mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ). Ele é acusado de abuso de poder econômico e político nas eleições do ano passado. Castro nega todas as acusações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O governador ganhou destaque na última semana pela megaoperação policial nos Complexos do Alemão e na Penha — que resultou em 121 mortes e é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. No entanto, seu julgamento desta semana não tem nenhuma relação com esse episódio.

Castro foi absolvido no ano passado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) de supostas contratações irregulares na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) durante a campanha eleitoral de 2022.

Segundo as investigações, dezenas de milhares de pessoas foram contratadas sem transparência no processo. O Ministério Público teria descoberto saques de dinheiro vivo em caixas eletrônicos, em valores que somam mais de R$ 240 milhões, afirma o jornal Folha de S. Paulo.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar (União Brasil), também está sendo acusado — e nega qualquer irregularidade.

Castro disse que está confiante na Justiça porque o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou a ação por "total inconsistência e falta de provas".

Em nota divulgada na semana passada, o governador afirmou que "todas as ações do governo seguiram dentro da legalidade, sem qualquer relação com a campanha eleitoral" e reiterou "respeito absoluto ao processo legal e à vontade soberana dos quase 5 milhões de eleitores fluminenses que o elegeram".

No processo, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, disse que Castro obteve vantagem eleitoral no pleito ao contratar servidores temporários sem amparo legal e ao descentralizar recursos para entidades desvinculadas da administração pública.

Caso sejam condenados, além de cassados, Castro e Bacellar ficariam inelegíveis por oito anos.

O placar apertado que absolveu Castro no TRE-RJ — 4 votos a 3 — permitiu que o Ministério Público Eleitoral recorresse da decisão ao TSE.

O que esperar do julgamento?

O caso é relatado no TSE pela ministra Isabel Galotti, que deixará o tribunal no final do mês.

Além de Gallotti, também vão participar do julgamento a presidente do TSE, Cármen Lúcia, e os ministros André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Gallotti deve votar pela cassação de Castro e Bacellar. Outros ministros, porém, avaliam que é inoportuno julgar o governador neste momento.

Reportagem do Valor Econômico afirma ainda que os magistrados consideram que finalizar o caso neste momento pode dar a impressão de que a Corte estaria atuando politicamente contra Castro por causa da operação nos complexos da Penha e do Alemão.

Os membros do TSE também considerariam que a análise é complexa e exige mais tempo da Corte, inclusive por envolver um governador.

Por isso, espera-se que haja um pedido de vista no tribunal — o que adiaria o julgamento por mais tempo.