Dick Cheney, ex-vice-presidente dos EUA, morre aos 84 anos

O ex-vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, morreu aos 84 anos, segundo um comunicado de sua família divulgado nesta terça-feira (4/11).

Cheney fez parte do governo republicano do ex-presidente George W. Bush. Ele foi uma figura central na invasão do Iraque em 2003 pelas forças americanas e aliadas.

Ele foi vice-presidente entre 2001 e 2009.

Cheney também atuou como secretário de Defesa durante o governo de George H. W. Bush (pai de George W. Bush) entre 1989 e 1993.

Antes disso, Cheney foi chefe de gabinete do presidente Gerald Ford na Casa Branca, na década de 1970. Por mais de uma década, ele foi parlamentar na Câmara dos Representantes.

Ex-empresário, Cheney foi presidente da empresa de defesa Halliburton e tinha como hobby caçar. Em 2006, ele atirou acidentalmente em um amigo durante uma caçada.

Mais recentemente, ele causou polêmica política ao declarar seu apoio à candidata democrata à presidência, Kamala Harris, nas eleições americanas de 2024, contra o republicano Donald Trump, que venceu a disputa.

Cheney é mais conhecido como uma figura central na "guerra ao terror" de George W. Bush após os ataques de 11 de setembro de 2001 e como um dos primeiros defensores da invasão do Iraque.

