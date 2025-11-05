O narcossubmarino transportando 1,7 toneladas de cocaína que foi interceptado no Atlântico

A Marinha portuguesa afirmou que o narcossubmarino era frágil demais para ser levado ao porto e acabou afundando - (crédito: Marinha de Portugal)

Quatro pessoas foram detidas depois que as autoridades portuguesas interceptaram um narco-submarino transportando mais de 1,7 tonelada de cocaína no meio do Oceano Atlântico.

A embarcação semissubmersível estava a caminho da Península Ibérica e foi apreendida recentemente, segundo as autoridades.

A Europa tem sido um dos lugares onde o consumo de cocaína tem mais crescido no mundo. Uma reportagem da BBC News Brasil mostrou que esse aumento na demanda pela droga está fortalecendo as facções criminosas por trás do negócio em países como o Brasil.

Imagens divulgadas pelas autoridades portuguesas mostram a polícia e a marinha cercando o submarino antes de embarcar, apreender a substância e prender quatro tripulantes, que seriam da América do Sul.

Os suspeitos — dois equatorianos, um venezuelano e um colombiano — foram mantidos em prisão preventiva após comparecerem ao tribunal nos Açores na terça-feira (4/11), informou a polícia.

Vítor Ananias, chefe da unidade policial portuguesa de combate ao narcotráfico, declarou em entrevista à imprensa que as diferentes nacionalidades dos envolvidos demonstravam que a organização por trás deles não estava concentrada em um único país.

O Centro de Análise e Operações Marítimas da Europa, com sede em Lisboa, afirmou ter recebido informações nos últimos dias indicando que uma organização criminosa estava em processo de envio de um submersível carregado com cocaína com destino à Europa.

Alguns dias depois, um navio português localizou com sucesso o submersível a aproximadamente mil milhas náuticas (ou 1.852 km) da costa de Lisboa, em uma operação apoiada pela Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido e pela Administração de Repressão às Drogas dos EUA.

Após apreender a embarcação, a Marinha informou que não foi possível rebocá-la de volta à costa devido às más condições climáticas e à fragilidade do submarino. Ele acabou afundando em mar aberto.

Ananias disse a repórteres que "entre o calor, os vapores da embarcação e as ondas altas, com condições climáticas difíceis, até mesmo um dia é complicado [para os quatro homens a bordo]. No final de 15 ou 20 dias, tudo o que você quer é sair dali".

Incidentes como esses têm sido uma "situação recorrente nos últimos anos", acrescentou ele, em declarações citadas pela agência de notícias Lusa.

Em março deste ano, uma embarcação semelhante, transportando 6,5 toneladas de cocaína, foi apreendida a cerca de 1,2 mil milhas náuticas (2,2 mil km) de Lisboa.

Isso também ocorre em um momento em que o governo do presidente americano Donald Trump intensifica seus ataques a embarcações que, segundo ele, são usadas para contrabandear drogas para os EUA.

Três homens foram mortos na semana passada em um ataque dos EUA a uma suposta embarcação de narcotráfico no Caribe, disse o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, no domingo.

Governos sul-americanos e especialistas questionaram a legalidade dos ataques sob o direito internacional.