A mulher que se tornou a pessoa mais velha a completar o Ironman, uma das competições mais difíceis do mundo

A competição inclui um trecho de natação no mar, de 3,8 km - (crédito: Getty Images)

O lema de Natalie Grabow é simples, mas contundente: "Siga em frente."

Poucas semanas atrás, Grabow se tornou a mulher mais idosa a completar um Campeonato Mundial de Ironman no Havaí, aos 80 anos de idade.

O Ironman ("homem de ferro", em inglês) é um triatlo de longa distância, conhecido como uma das mais rigorosas provas de resistência e forma física do mundo.

A competição é dividida em três fases: 3,8 km de natação no mar, 180 km de bicicleta e 42,2 km de corrida a pé, que é a distância da maratona.

"O desafio me encanta", declarou Grabow ao programa de rádio Newsday, do Serviço Mundial da BBC.

"Enquanto eu tiver capacidade física para disputar... Esta é a razão por que todos participam: o desafio e a sensação de conquista, de ter atingido um grande objetivo. Acredito que seja um grande estímulo para a autoconfiança."

Grabow fez parte dos 1,6 mil competidores que disputaram a prova no Havaí. Destes, 60 não conseguiram terminar a prova. O percurso é famoso pelas subidas longas e íngremes, além dos fortes ventos cruzados.

Foi a 11ª competição Ironman de Grabow. Ela terminou em 16 horas e 45 minutos, dentro do tempo limite de 17 horas.

"Eu me senti muito bem correndo", ela conta. "Foi uma sensação muito agradável e me deu a confiança de que eu não teria problemas para terminar o Ironman."

Saída tardia

Grabow trabalhava como engenheira de software. Agora, como avó, ela mora em Mountain Lakes, no Estado americano de Nova Jersey.

Ela começou a correr quando tinha 40 anos, mas, na época, não sabia nadar.

"Meus amigos começaram a praticar o triatlo e me incentivavam a participar de um triatlo sprint [a versão mais curta da prova], que era realizada perto de casa."

Mas Grabow sentia vergonha, até que acabou confessando aos seus amigos que não sabia nadar. Ela pediu a uma das filhas que fizesse aquela parte da prova por ela.

Por fim, ela adorou a competição e decidiu aprender a nadar aos 59 anos, para poder participar de outras provas.

Getty Images Grabow se inscreveu em dois triatlos Ironman de meia distância, a serem disputados no primeiro semestre de 2026

Lesões

Grabow chegou ao Ironman com uma lesão nos isquiotibiais, os músculos da parte posterior da coxa. Ela sofreu a lesão durante um dos seus treinamentos de bicicleta, cerca de cinco semanas antes da prova.

"Passei por terapia", ela conta.

"Fiquei parada por cerca de cinco ou seis dias, perdi alguns treinamentos importantes e estava um pouco nervosa por isso. Isso me perturbava, precisava parar com mais frequência e tentar relaxar aquela região."

Quando se aproximava do final e as pessoas começaram a animá-la entusiasticamente, Grabow tropeçou e caiu.

"Bem, foi muito surpreendente, um pouco constrangedor e inesperado. Nunca havia acontecido comigo", declarou ela à BBC.

Getty Images O Ironman inclui um circuito de 180 km de bicicleta.

"O tapete estava um pouco enrugado naquele ponto, estava se levantando e imagino que não tenha levantado bem o pé", relembra ela. "Mas me levantei e terminei."

Quando Grabow cruzou a linha de chegada, Cherie Gruenfeld a recebeu com um abraço. Gruenfeld ostentava, até então, o recorde da mulher com mais idade a completar a prova, que ela conquistou aos 78 anos.

"Fiquei feliz em vê-la", conta Grabow. "Passamos anos concorrendo entre nós."

"Ela estabeleceu o recorde em 2022. Éramos quatro no grupo entre 75 e 79 anos e duas de nós não terminamos. Ela chegou antes de mim."

Natalie Grabow não tem intenção de reduzir o ritmo. Ela já se inscreveu em dois triatlos Ironman de meia distância para a primeira metade do próximo ano.

Mas ela afirma que não são as grandes conquistas que a motivam.

"Gosto da competição, mas, para mim, o mais importante é o treinamento diário. Mesmo que deixe de competir algum dia, sempre me manterei ativa, sempre me levantarei e farei alguma coisa."