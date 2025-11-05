A foto do príncipe William aos pés do Cristo Redentor que imita cena histórica de sua mãe, Diana

O Príncipe de Gales seguiu os passos da mãe com uma visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

William ficou de pé no mesmo local onde Diana, princesa de Gales, foi fotografada 34 anos atrás.

Ele está no terceiro dia de sua viagem de cinco dias ao Brasil, onde irá apresentar o Earthshot Prize, prêmio anual da instituição de caridade que ele criou.

O evento repleto de celebridades acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (5/11).

Kylie Minogue e Shawn Mendes vão se apresentar enquanto cinco projetos receberão £ 1 milhão (cerca de R$ 7 milhões, na cotação atual) cada.

O príncipe William também fará um discurso na COP30, encontro anual da ONU sobre mudanças do clima, que acontece em Belém, no Pará.

Associated Press Princesa Diana fotografada no Cristo Redentor em 1991

Em um dia perfeito, o futuro rei ficou sozinho em um momento de reflexão enquanto contemplava o Rio de Janeiro do alto do Corcovado, onde fica o Cristo Redentor.

A icônica e imponente estátua é uma das maiores esculturas Art Déco do mundo, com 30 metros de altura e 28 metros de largura, considerando os braços estendidos.

O Cristo Redentor se tornou um símbolo de esperança e resiliência, e acredita-se que ele proteja a população do Rio.

A princesa Diana posou no mesmo local em abril de 1991, durante sua viagem de seis dias ao Brasil com o atual rei Charles 3°.

Durante os passeios do príncipe William pelo Rio, dezenas de pessoas falaram com ele sobre sua falecida mãe, que morreu em agosto de 1997.

"O príncipe adorou conhecer tantas pessoas de diferentes partes do Rio nos últimos dias", disse um porta-voz do príncipe.

"Ele ficou profundamente tocado com o número de pessoas que lembram com carinho da visita de sua mãe a esta bela cidade."

No Cristo Redentor, o príncipe William também teve um momento longe das câmeras, na capela que fica abaixo da estátua.

A segurança foi reforçada durante toda a viagem.

O acesso do público ao Cristo Redentor foi temporariamente suspenso para permitir que ele visitasse o local e conhecesse os 15 finalistas do prêmio Earthshot antes da cerimônia de premiação.

Reuters O príncipe William conversou com os finalistas do prêmio Earthshot antes da cerimônia de premiação, que acontece nesta quarta-feira (5/11)

A lista de finalistas este ano inclui a cidade de Guangzhou, na China, e sua rede de transporte público elétric; a Lagos Fashion Week na Nigéria, indicada por seu trabalho e transformação da indústria da moda; e Barbados, por sua liderança ambiental.

O prêmio concede anualmente um prêmio de £1 milhão em cinco categorias diferentes para projetos que buscam reparar o clima do planeta.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se juntará ao príncipe para a cerimônia antes de ambos seguirem para Belém, na Amazônia, para a COP 30, onde líderes mundiais discutirão como conter e se preparar para as mudanças climáticas futuras.

O primeiro dia do príncipe no Brasil incluiu futebol no estádio do Maracanã e vôlei de praia descalço na praia de Copacabana.

Na terça-feira (4/11), o foco mudou para o meio ambiente, razão pela qual ele visita o país.

O príncipe criticou criminosos por seu envolvimento no desmatamento da floresta amazônica durante um discurso na conferência United for Wildlife.

Ele também viajou para a pequena ilha de Paquetá, onde conheceu moradores locais, aprendeu sobre a conservação de manguezais e plantou mudas de árvores.