Candidatas ao Miss Universo abandonam apresentação após organizador dar bronca na Miss México

Diversas candidatas deixaram um evento do Miss Universo depois que um dirigente do país-sede, a Tailândia, repreendeu publicamente a Miss México durante uma tensa cerimônia.

Na ocasião, o diretor do Miss Universo Tailândia, Nawat Itsaragrisil, chamou a atenção de Fatima Bosch (Miss México) diante de dezenas de participantes por ela não ter publicado conteúdos promocionais.

Ao reagir, Bosch foi interrompida com gritos, e Itsaragrisil pediu a presença de seguranças, ameaçando desclassificar quem a apoiasse. A mexicana deixou o salão, seguida por outras candidatas em solidariedade.

O episódio, transmitido ao vivo, viralizou nas redes sociais. A Organização Miss Universo condenou o comportamento "malicioso" de Itsaragrisil, que depois pediu desculpas.

As participantes, vencedoras dos concursos de seus países, usavam faixas e vestidos de gala no evento de terça-feira (04/11). No vídeo, é possível ouvi-las retrucando quando o diretor eleva o tom de voz e insiste para que Bosch "pare de falar".

Ao ver várias concorrentes de pé em apoio à mexicana, Itsaragrisil afirmou: "Quem quiser continuar no concurso, sente-se. Se você sair, o resto das garotas permanece". Mesmo assim, a maioria permaneceu de pé, e algumas foram em direção à saída.

Após o ocorrido, Bosch disse à imprensa que o executivo de 60 anos "não foi respeitoso" e a chamou de "burra". Itsaragrisil nega e afirma que suas palavras foram mal interpretadas.

Segundo a imprensa local, ele teria usado a expressão "cabeça oca". Em entrevista posterior, porém, alegou que quis dizer que ela havia causado "estragos".

A conduta do tailandês provocou uma dura resposta da Organização Miss Universo, que enviou uma equipe internacional para assumir a organização do concurso.

Em vídeo, o presidente da Organização Miss Universo, Raul Rocha, afirmou que Itsaragrisil "esqueceu o verdadeiro significado de ser um anfitrião" e "humilhou, insultou e demonstrou falta de respeito" com Bosch, além de cometer o "grave abuso" de chamar seguranças para intimidar "uma mulher indefesa".

Rocha disse ainda que a participação do dirigente tailandês será "limitada ao máximo" ou "eliminada completamente" e anunciou que a Organização Miss Universo tomará "medidas legais" contra ele.

"Reitero que o Miss Universo é uma plataforma de empoderamento feminino para que as vozes das mulheres sejam ouvidas no mundo", declarou.

RUNGROJ YONGRIT/EPA/Shutterstock O empresário e apresentador tailandês Nawat Itsaragrisil pediu desculpas pelo episódio

Entre as que deixaram o evento estava a atual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, da Dinamarca. "Trata-se de direitos das mulheres", disse Theilvig ao sair. "Não é assim que as coisas devem ser conduzidas. Humilhar outra garota é o cúmulo da falta de respeito... Por isso, peguei meu casaco e fui embora."

Em entrevista, Bosch (Miss México) afirmou: "Quero que meu país saiba que não tenho medo de fazer minha voz ser ouvida. Ela está mais forte do que nunca. Tenho um propósito, tenho coisas a dizer."

"Estamos no século 21. Não sou uma boneca para ser maquiada, penteada e ter a roupa trocada", acrescentou. "Vim aqui para ser a voz de todas as mulheres e meninas que lutam por causas e para dizer ao meu país que estou totalmente comprometida com isso."

Em declaração nas redes sociais, Itsaragrisil afirmou: "Se alguém se sentiu mal, desconfortável ou afetado, peço desculpas a todos, especialmente às cerca de 75 garotas que estavam presentes."

Apesar da polêmica, o concurso prosseguiu, com as candidatas participando de um evento de boas-vindas em Bangkok (capital da Tailândia) na quarta-feira (05/11).

A vencedora será coroada Miss Universo 2025 em 21/11.