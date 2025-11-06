O homem que atropelou suspeito de esfaquear pessoas em trem no Reino Unido

O carro de Dave Scott estava dentro do isolamento policial e permaneceu na estação de Huntingdon na terça-feira - (crédito: PA Media)

Um homem contou que usou o carro para atingir um homem suspeito de esfaquear 10 pessoas em um trem.

Dave Scott, 57, estava esperando para pegar sua filha na estação de trem de Huntingdon, em Cambridgeshire, no sábado à noite (01/11) quando um homem segurando uma faca tentou entrar em seu carro.

"Era um caso de lutar ou fugir, e eu só fugi o mais rápido que pude, também trazendo-o junto [comigo]", relatou ele.

Logo após a intervenção de Scott, policiais prenderam Anthony Williams, de 32 anos, sob acusação de tentativa de assassinato de dez pessoas a bordo de um trem.

As vítimas estavam no trem das 18h25 (horário local) da London North Eastern Railway (LNER) — que opera a linha principal da costa leste do Reino Unido —, que seguia de Doncaster para a estação King's Cross, em Londres, quando o ataque ocorreu, pouco depois de o trem deixar Peterborough.

O trem foi desviado para Huntingdon, em uma parada não programada, onde Scott esperava no estacionamento.

Ele contou ter visto pessoas correndo pela plataforma, o que a princípio pensou ser "apenas um grupo de adolescentes brincando".

Em seguida, viu mais pessoas fugindo da estação e então percebeu "um homem grande".

"Ele estava sob a luz, o que o deixava sombreado, e vinha direto na minha direção. Nesse momento, percebi que ele tinha uma faca na mão", disse Scott. "O homem veio direto para o meu carro, tentou abrir a porta, não conseguiu entrar e começou a golpear o teto do veículo."

Scott acelerou e girou seu carro, "pensando que, se pudesse, talvez o atingisse de novo, caso ainda estivesse de pé, mas naquele momento a polícia apareceu de todos os lados".

Ele afirmou que estava a poucos metros do local da prisão e deixou o carro com os faróis acesos para iluminar a área e ajudar os policiais.

Depois da prisão, Scott, morador de St. Ives, uma cidade próxima dali, disse que "a adrenalina ainda corria", e que foi "um enorme alívio" descobrir, ao ligar para a filha Helena, que ela não estava naquele trem.

O trem dela havia sido parado em outro ponto de Cambridgeshire, e eles combinaram outra forma de ela voltar para casa.

Reprodução A BBC obteve uma imagem de Anthony Williams em Peterborough na sexta-feira (31/10)

Outros 'heróis'

Na terça-feira (04/11), a Polícia de Transportes Britânica, que conduz a investigação sobre o ataque, informou que o maquinista Samir Zitouni continua em "estado crítico" no hospital.

O maquinista entrou em contato com a central de controle a partir da cabine para desviar o trem da via rápida para a via lenta quando o alarme foi acionado. Essa manobra permitiu que o trem parasse em uma plataforma em Huntingdon, o que facilitou o acesso das equipes de emergência.

A operadora de trem LNER descreveu as ações do maquinista como "verdadeiramente heróicas", após relatos de que ele protegeu uma garota de ser esfaqueada.

Outras três pessoas continuam internadas.

BBC Mapa mostra onde testemunhas estavam no momento do ataque

Williams, sem residência fixa, compareceu na segunda-feira (03/11) ao Tribunal de Magistrados de Peterborough e permanecerá detido pelo menos até a próxima audiência, marcada para 01/12.

Além de ser acusado pelo ataque ocorrido no sábado, Williams também responde pela acusação de ter realizado, no mesmo dia, um outro ataque com faca em um trem no leste de Londres.

A polícia de Cambridgeshire investiga ainda outros três casos envolvendo facas que podem estar ligados a Williams, entre eles a suposta agressão a um menino de 14 anos.

Não há informações sobre o motivo dos ataques, nem o que Williams disse em sua defesa.

