Tornado destrói cerca de 80% de cidade e deixa 5 mortos no Paraná; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

A passagem de um tornado na tarde desta sexta-feira (7/11) arrasou parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. Segundo o governo do Estado, 5 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas.

Imagens da cidade mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão. As autoridades locais dizem que 80% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída.

Às 19h de sexta-feira, mais de 3 mil imóveis da cidade estavam sem luz. A distribuição de água também foi afetada.

Ao G1, o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, afirmou que o cenário é de "guerra".

"Nossas equipes disseram que encontraram um cenário de guerra. Temos uma equipe no local trabalhando com cerca bombeiros de várias regiões do Paraná na busca e resgate de pessoas. Nossa prioridade é a busca e o salvamento neste momento", disse.

O tornado atingiu a cidade por volta das 17h30 de sexta. Segundo meteorologistas, o fenômeno foi causado pelo nascimento de um ciclone extratopical que atinge o Sul do país.

Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais atingida, mas outros municípios da região, como Laranjeiras do Sul e Guarapuava também sentiram os efeitos do tornado.

As forças de segurança estaduais confirmaram, até o momento, cinco óbitos, sendo quatro em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava. Outras duas pessoas seguem desaparecidas e as autoridades alertam que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas.

Segundo o governo do Estado, 432 pessoas ficaram feridas. Desse total, nove tiveram ferimentos graves, com algumas passando por cirurgia.

O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, afirmou que as vítimas estão sendo atendidas em hospitais de Laranjeiras do Sul, num mutirão de médicos de diferentes localidades da região.

"Chove muito forte e cerca de 80% da cidade está no chão. A força da tempestade derrubou postes de luz, destelhou imóveis, destruiu construções e pegou muita gente voltando para casa. Tem bastante veículos sob escombros. Há pelo menos três mortes, sendo dois idosos. Há muito feridos também, e os hospitais estão superlotados", descreveu o prefeito ao jornal O Globo.

O governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), desejou solidariedade às vítimas do temporal. "A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade à toda população das regiões afetadas. Seguimos em atenção permanente."

Ratinho Junior, o secretário da Segurança Pública do Estado, Hudson Leôncio Teixeira, e outras autoridades estaduais já se deslocaram para Rio Bonito do Iguaçu para acompanhar a situação de perto. O município tem cerca de 14 mil habitantes e fica a 400 km de Curitiba.