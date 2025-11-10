As críticas de Trump à construção de estrada para cúpula do clima no Brasil: 'grande escândalo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (09/11) que o Brasil destruiu florestas para construir uma rodovia para que os "ambientalistas viajem" à COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começa nesta segunda-feira (10/11) em Belém, no Pará.

Ele se referia a uma obra para uma nova rodovia, de quatro faixas, que corta dezenas de milhares de hectares da Floresta Amazônica.

O governo do Estado do Pará propôs construir a rodovia, chamada de Avenida Liberdade, ainda em 2012, mas o projeto vinha sendo engavetado até então, por preocupações ambientais.

"Eles destruíram a floresta tropical do Brasil para construir uma rodovia de quatro pistas para os ambientalistas viajarem. Isso se tornou um grande escândalo", escreveu o presidente americano, além de compartilhar um vídeo do canal americano Fox News que critica a obra.

O governo estadual promove a rodovia como "sustentável", mas moradores e ambientalistas criticaram o impacto ambiental. A BBC publicou reportagem sobre o tema em março deste ano.

À época da reportagem, a Secretaria Extraordinária para a COP30, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, disse que a construção da Avenida Liberdade não é de responsabilidade do governo federal nem faz parte das 33 obras de infraestrutura previstas para a realização do evento.

Governador do Pará convida Trump para cúpula 'com um tacacá'

O governador do Pará, Helder Barbalho, rebateu o post de Trump e disse que "em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas", em publicação no X.

"Poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia - com destaque para o estado do Pará, que obteve o seu melhor resultado", disse o governador.

Barbalho disse ainda que o presidente americano deveria "seguir o exemplo do governo do Brasil e investir mais de US$ 1 bilhão para salvar florestas no mundo."

E terminou a crítica convidando Trump para um tacacá, prato típico da culinária amazônica.

"Ainda dá tempo de passar na COP30, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar."

Reprodução O governador Helder Barbalho critica fala de presidente americano em post no X

Trump não viajou para Belém para participar da conferência. O governo do presidente americano, inclusive, afirmou que não enviaria nenhum funcionário de alto escalão para o evento.

Segundo especialistas, a ausência de representantes do governo dos Estados Unidos pode ser um obstáculo para as negociações climáticas internacionais.

Logo após sua posse, em janeiro de 2025, Trump prometeu se retirar do Acordo de Paris, que sustenta o compromisso internacional de enfrentamento às mudanças climáticas.

"Essa 'mudança climática' é a maior farsa já perpetrada contra o mundo", disse ele à Assembleia Geral da ONU em setembro deste ano. "Se vocês não se livrarem dessa farsa verde, seu país vai fracassar."