Tornado destrói cerca de 90% de cidade e deixa 6 mortos no Paraná; entenda

Imagens da cidade mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão. Equipes de resgate falam em 'cenário de guerra'.

Escola estadual atingida pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu - (crédito: BBC)
A passagem de um tornado na tarde de sexta-feira (7/11) arrasou grande parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. Seis pessoas morreram e 750 ficaram feridas, segundo a Defesa Civil do Estado.

Os ventos chegaram a 250 km/h. Imagens da cidade mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão. Segundo cálculos da Defesa Civil, 90% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída.

Mais de mil moradores ficaram desalojados, segundo o governo paranaense. O município tem cerca de 14 mil habitantes e fica a 400 km de Curitiba.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou no sábado (8/11) estado de calamidade pública na cidade.

Ao G1, o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, afirmou que o cenário encontrado pelas equipes de resgate assim que chegaram a Rio Bonito do Iguaçu para os primeiros socorros eram de "guerra".

Mapa mostra localização de Rio Bonito do Iguaçu
BBC

O tornado atingiu a cidade por volta das 17h30 de sexta. Segundo meteorologistas, o fenômeno foi causado pelo nascimento de um ciclone extratopical que atinge o Sul do país.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que o tornado atingiu o índice EF3, numa escala que vai até cinco.

Nesta segunda-feira (10/11), o Simepar confirmou a ocorrência de mais dois tornados no interior do Paraná durante as tempestades da noite de sexta: um em Guarapuava e outro em Turvo.

As forças de segurança estaduais confirmaram seis óbitos, sendo cinco em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava.

Em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 47 e 14 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos - a idade dele foi atualizada, a informação inicial era de 60 anos.

No fim da tarde de sábado (8), o Corpo de Bombeiros informou não haver mais ninguém desaparecido ou preso em escombros.

Segundo o governo do Estado, 750 pessoas ficaram feridas em todo o Estado. Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas

Até o início da manhã de domingo (9/11), seguiam internados 32 vítimas, 4 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas nenhum caso grave.

"A força da tempestade derrubou postes de luz, destelhou imóveis, destruiu construções e pegou muita gente voltando para casa. Tem bastante veículos sob escombros. Há pelo menos três mortes, sendo dois idosos. Há muito feridos também, e os hospitais estão superlotados", descreveu o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, ao jornal O Globo, após a passagem do fenômeno.

Destruição deixada por tornado
Defesa Civil do Paraná

O governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), desejou solidariedade às vítimas do temporal. "A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade à toda população das regiões afetadas. Seguimos em atenção permanente."

Ratinho Junior, o secretário da Segurança Pública do Estado, Hudson Leôncio Teixeira, e outras autoridades estaduais já se deslocaram para Rio Bonito do Iguaçu para acompanhar a situação de perto.

O governo do Estado e diversos órgãos regionais se mobilizaram para envio de medicamentos, insumos médicos e suprimentos de primeira necessidade para os moradores.

A Defesa Civil do Paraná orientou as pessoas e instituições a não enviarem doações para a cidade nesse momento de primeiro atendimento emergencial. A instituição vai informar através dos canais oficiais, em parceria com a prefeitura, as principais necessidades e locais destinados para as doações.

Escola estadual atingida pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu
Governo do Estado do Paraná
Escola estadual atingida pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu

Suspensão do Enem

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná determinou que a aplicação do Enem 2025 no domingo (9/11) fosse suspensa no município de Rio Bonito do Iguaçu, em razão dos danos provocados pelo evento climático e que inviabilizam as condições de aplicação.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país.

Conforme protocolo do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para situações de força maior, todos os participantes afetados terão direito à reaplicação do exame, em nova data que será definida e informada oficialmente pelo Instituto após avaliação técnica das condições locais.

BBC
Julia Braun - Da BBC News Brasil em Londres
postado em 10/11/2025 09:01
