Tornado destrói cerca de 90% de cidade e deixa 6 mortos no Paraná; entenda

A passagem de um tornado na tarde de sexta-feira (7/11) arrasou grande parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. Seis pessoas morreram e 750 ficaram feridas, segundo a Defesa Civil do Estado.

Os ventos chegaram a 250 km/h. Imagens da cidade mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão. Segundo cálculos da Defesa Civil, 90% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída.

Mais de mil moradores ficaram desalojados, segundo o governo paranaense. O município tem cerca de 14 mil habitantes e fica a 400 km de Curitiba.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou no sábado (8/11) estado de calamidade pública na cidade.

Ao G1, o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, afirmou que o cenário encontrado pelas equipes de resgate assim que chegaram a Rio Bonito do Iguaçu para os primeiros socorros eram de "guerra".

O tornado atingiu a cidade por volta das 17h30 de sexta. Segundo meteorologistas, o fenômeno foi causado pelo nascimento de um ciclone extratopical que atinge o Sul do país.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que o tornado atingiu o índice EF3, numa escala que vai até cinco.

Nesta segunda-feira (10/11), o Simepar confirmou a ocorrência de mais dois tornados no interior do Paraná durante as tempestades da noite de sexta: um em Guarapuava e outro em Turvo.

As forças de segurança estaduais confirmaram seis óbitos, sendo cinco em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava.

Em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 47 e 14 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos - a idade dele foi atualizada, a informação inicial era de 60 anos.

No fim da tarde de sábado (8), o Corpo de Bombeiros informou não haver mais ninguém desaparecido ou preso em escombros.

Segundo o governo do Estado, 750 pessoas ficaram feridas em todo o Estado. Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas

Até o início da manhã de domingo (9/11), seguiam internados 32 vítimas, 4 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas nenhum caso grave.

"A força da tempestade derrubou postes de luz, destelhou imóveis, destruiu construções e pegou muita gente voltando para casa. Tem bastante veículos sob escombros. Há pelo menos três mortes, sendo dois idosos. Há muito feridos também, e os hospitais estão superlotados", descreveu o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, ao jornal O Globo, após a passagem do fenômeno.

O governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), desejou solidariedade às vítimas do temporal. "A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e acompanhando as cidades atingidas pelas fortes tempestades. Nossa solidariedade à toda população das regiões afetadas. Seguimos em atenção permanente."

Ratinho Junior, o secretário da Segurança Pública do Estado, Hudson Leôncio Teixeira, e outras autoridades estaduais já se deslocaram para Rio Bonito do Iguaçu para acompanhar a situação de perto.

O governo do Estado e diversos órgãos regionais se mobilizaram para envio de medicamentos, insumos médicos e suprimentos de primeira necessidade para os moradores.

A Defesa Civil do Paraná orientou as pessoas e instituições a não enviarem doações para a cidade nesse momento de primeiro atendimento emergencial. A instituição vai informar através dos canais oficiais, em parceria com a prefeitura, as principais necessidades e locais destinados para as doações.

Governo do Estado do Paraná Escola estadual atingida pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu

Suspensão do Enem

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná determinou que a aplicação do Enem 2025 no domingo (9/11) fosse suspensa no município de Rio Bonito do Iguaçu, em razão dos danos provocados pelo evento climático e que inviabilizam as condições de aplicação.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país.

Conforme protocolo do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para situações de força maior, todos os participantes afetados terão direito à reaplicação do exame, em nova data que será definida e informada oficialmente pelo Instituto após avaliação técnica das condições locais.