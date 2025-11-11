COP30: manifestantes entram em confronto com seguranças da ONU em Belém

Após a ocorrência, alguns locais foram bloqueados por seguranças - (crédito: BBC)

Dezenas de pessoas, entre elas indígenas e integrantes de movimentos sociais, entraram em confronto com forcas de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) no início da noite desta terça-feira (11/11), no pavilhão onde acontece a COP30, em Belém.

Um integrante do serviço de atendimento médico de urgência falou à BBC News Brasil que pelo menos uma pessoa, um segurança, foi removido por paramédicos com um ferimento na cabeça.

Segundo relatos colhidos pela BBC News Brasil, o protesto começou quando um grupo de indígenas tentou entrar no pavilhão onde fica a zona azul da COP30, local onde ocorrem as negociações da conferência.

O acesso ao pavilhão só é dado a que tem credenciais.

BBC Após a ocorrência, alguns locais foram bloqueados por seguranças

Após a ocorrência, os seguranças e bombeiros militares montaram um cordão de isolamento impedindo o acesso.

Agentes da Polícia Federal armados com fuzis também foram colocados em frente à entrada do pavilhão.

A BBC News Brasil enviou questionamentos à organização da COP30, a cargo do governo brasileiro, mas foi informada de que assuntos relativos à segurança do local devem ser endereçadas à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCC), órgão responsável pelas COPs.

A UNFCC não respondeu aos questionamentos de BBC News Brasil.