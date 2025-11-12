Maior navio de guerra do mundo chega à América Latina e Maduro eleva alerta militar na Venezuela

O porta-aviões do USS Gerald Ford. Navio pode pesar até 100 mil toneladas - (crédito: Alyssa Joy / US Navy)

O maior navio de guerra do mundo, o USS Gerald R. Ford, chegou na terça-feira (11/11) à América Latina, o que alguns analistas veem como mais um passo na recente escalada militar dos Estados Unidos na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Marinha dos Estados Unidos informou, em um comunicado nesta terça-feira, que o navio entrou na zona do Comando Sul, que abrange a América Latina e o Caribe, três semanas após a ordem de seu deslocamento para a região.

Os EUA realizaram o maior reforço militar em décadas no Caribe e executaram uma série de ataques contra embarcações supostamente envolvidas com o narcotráfico no Caribe e no Pacífico Leste.

Houve pelo menos 19 ataques que provocaram a morte de 75 pessoas em águas internacionais.

O USS Gerald R. Ford se junta a outros navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves caças F-35 que estão operando na região nas últimas semanas.

Washington não apresentou provas do alegado uso ilícito dessas embarcações nem detalhes sobre as pessoas a bordo, e muitos analistas acreditam que o uso da força militar também é uma tentativa de pressionar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro — a quem o governo acusa de ser chefe de uma organização de narcotráfico — e tentar derrubá-lo.

Maduro nega as acusações e afirmou que os Estados Unidos "estão fabricando uma guerra" contra a Venezuela.

A Venezuela e a Colômbia alertaram que a mobilização militar pode desencadear um conflito em larga escala, e aumentaram as especulações se os EUA realizarão ataques diretos em território venezuelano.

O governo venezuelano anunciou na terça uma mobilização militar em nível nacional para contrabalançear a presença naval americana no seu litoral.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, informou que ordenou a "plena prontidão operacional" de todos os recursos militares do país e aéreos, navais, fluviais e de mísseis; sistemas de armas; unidades militares; Milícia Boliviariana; órgãos de segurança cidadão e os comandos de Defesa Integral".

Como é o USS Gerald R. Ford

Alyssa Joy / US Navy O porta-aviões do USS Gerald Ford. Navio pode pesar até 100 mil toneladas

Segundo a Marinha dos Estados Unidos, o USS Gerald R. Ford é "a plataforma de combate mais capaz, versátil e letal do mundo".

Começou a operar em 2017, em uma cerimônia que contou com a presença de Trump, então em seu primeiro mandato.

O nome do navio se deve a uma homenagem ao 38° presidente dos Estados Unidos, Gerald R. Ford.

O porta-aviões é movido a energia nuclear e tem mais de 335 metros de comprimento. A efeito de comparação, o HMS Queen Elizabeth, o maior navio de guerra construído pelo Reino Unido, mede 280 metros.

O USS Gerald R. Ford pode pesar até 100 mil toneladas.

O navio custou cerca de US$ 13 bilhões e transporta armamentos como mísseis de autodefesa ESSM e o sistema de armas de curto alcance CIWS.

Segundo a Reuters, o porta-aviões pode abrigar aproximadamente 5.000 militares.

*Com informação de Kayla Epstein e Josh Cheetham.