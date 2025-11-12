Filhote de Leopardo-de-Amur nasce após "match" em site de namoro

Um filhote de Leopardo-de-Amur, espécie em estado de ameaça crítica de extinção, nasceu, na sexta-feira (7/11), segundo anunciou o Zoológico de Dartmoor, no Reino Unido, graças a um flerte de forma virtual.

De acordo com publicação feita nas redes sociais, a fêmea, Lena, deixou o Zoológico de Colchester, na região de Essex, para o de Dartmoor, situado em Devon. A transferência foi feita em 2024 depois que o macho, Freddo, foi anunciado em um site de encontros para animais.

"Com 4 anos e 8 meses de idade, Lena foi escolhida como uma parceira reprodutiva adequada para Freddo graças a uma plataforma virtual, e esse tão aguardado encontro estava sendo planejado desde a chegada de Freddo em novembro de 2023", escreveu o zoológico de Dartmorr.

O encontro deu origem, posteriormente, ao filhote. "Estamos entusiasmados por anunciar que o nosso par de Leopardo-de-amur, Freddo e Lena, são agora pais e deram as boas-vindas a esta linda cria no mundo", anunciou a instituição, no último dia sete. O zoológico ainda destacou que o bebê leopardo é apenas um dos 15 nascidos em 2025.

O animal, habitante do extremo oriente da Rússia e do nordeste da China, é um dos felinos mais raros do mundo, e tem população limitada a apenas cerca de 100 espécimes em estado selvagem, de acordo com a International Fund for Animal Welfare (IFAW). Há, ainda, por volta de 200 indivíduos em cativeiro. Em decorrência de explorações madeireiras, incêncios florestais, agricultura e desenvolvimento industrial, os habitats naturais dos Leopardos-de-amur são cada vez mais escassos.





