Câmara aprova fim do 'shutdown' mais longo da história dos EUA

Paralisação de 43 dias deixou funcionários do governo norte americano sem salários

Votação teve 222 votos a favor e 209 contrários - (crédito: Brendan Smialowski/AFP)
Votação teve 222 votos a favor e 209 contrários - (crédito: Brendan Smialowski/AFP)

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (12) o fim do fechamento governamental ("shutdown") mais longo de sua história, por 222 votos a favor e 209 contrários.

Os republicanos votaram em bloco a favor desta resolução proveniente do Senado, após 43 dias de bloqueio orçamentário e com centenas de milhares de funcionários que ficaram sem receber seus salários. O presidente Donald Trump deve sancionar a lei em breve, segundo a Casa Branca.

AF
AF

Agência France-Presse

Por Agência France-Presse
postado em 12/11/2025 23:12
