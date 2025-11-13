BBC pede desculpas a Trump, mas rejeita pedido de indenização - (crédito: BBC Geral)

A BBC pediu desculpas a Donald Trump por um episódio do programa Panorama que editou trechos de um discurso do presidente dos Estados Unidos, mas rejeitou suas exigências de indenização.

A empresa também afirmou que não exibirá o programa em questão novamente.

Os advogados de Trump ameaçaram processar a BBC no valor de US$ 1 bilhão (mais de R$ 5 bilhões) em danos, a menos que a empresa publicasse uma retratação, pedisse desculpas e o indenizasse.

O pedido de desculpas ocorre após a divulgação, pelo jornal Daily Telegraph, de um segundo trecho editado de forma semelhante, exibido no programa Newsnight, também da BBC, em 2022.

Um porta-voz da empresa disse: "Os advogados da BBC escreveram para a equipe jurídica do presidente Trump em resposta a uma carta recebida no domingo."

O presidente da BBC, Samir Shah, enviou separadamente uma carta pessoal à Casa Branca, deixando claro que ele e a BBC lamentam a edição do discurso do presidente em 6 de janeiro de 2021, exibido no programa.

A BBC assegurou não ter planos de retransmitir o documentário em nenhuma de suas plataformas.

"Embora a BBC lamente sinceramente a forma como o vídeo foi editado, discordamos veementemente que haja fundamento para uma ação por difamação", disse a empresa.

Em seu discurso de 6 de janeiro de 2021, Trump disse: "Vamos caminhar até o Capitólio e vamos aplaudir nossos bravos parlamentares."

Mais de 50 minutos depois, no mesmo discurso, ele disse: "E lutaremos. Lutaremos com todas as nossas forças."

No programa Panorama de 2024, o trecho mostra ele dizendo: "Vamos caminhar até o Capitólio... e eu estarei lá com vocês. E lutaremos. Lutaremos com todas as nossas forças."

Em entrevista à Fox News, Trump disse que seu discurso foi "deturpado" e que a forma como foi apresentado "enganou" o público.

A situação levou às renúncias do até então diretor-geral da BBC, Tim Davie, e da diretora da divisão de notícias da BBC News, Deborah Turness.

A BBC recebeu a carta dos advogados de Trump no domingo.

O documento exigiu uma "retratação completa e justa" pelo programa, um pedido de desculpas e que a BBC "indenize adequadamente o presidente Trump pelos danos causados".

Havia um prazo até as 22h GMT (19h em Brasília) de sexta-feira (14/11) para a BBC responder.