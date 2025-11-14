Radical e fascinante: 'Lux', de Rosalía, seria o melhor álbum do ano?

A capa do álbum mostra Rosalía abraçando a si mesma, usando um véu de freira e refletindo temas de autoaceitação e anseios espirituais - (crédito: Rosalía/Columbia Records)

Sua discografia é curta, mas Rosalía nunca encontrou uma convenção que não pudesse romper.

Nascida em Barcelona, na Espanha, a cantora passou os últimos sete anos inovando em uma velocidade que faz suas contemporâneas parecerem comicamente preguiçosas.

Seu álbum de lançamento El Mal Querer (gravado como monografia de graduação em 2018) reuniu as tradições folclóricas flamengas e os viciantes ritmos R&B.

O álbum seguinte, Motomami (2022), foi um sucesso pop incrivelmente inovador, remodelando gêneros latino-americanos como cúmbia e reggaeton, com instáveis batidas de hip hop e suas melodias divertidas e complexas.

Com letras falando sobre fama, sexo e autodescoberta, Motomani atingiu o topo da lista global de álbuns do Spotify, ganhou o prêmio de melhor álbum de rock urbano ou alternativo no Grammy Latino e se tornou a gravação mais bem avaliada de 2022 no site Metacritic, ultrapassando até o renomado álbum Renaissance, de Beyoncé.

Depois do término da turnê de Rosalía para promover seu álbum aclamado pela crítica, três anos atrás, seus fãs ficaram imaginando aonde ela iria em seguida. A resposta é o seu quarto álbum, Lux, lançado na sexta-feira (7/11).

O álbum não segue o mesmo caminho dos anteriores. Lux tem vida própria.

Ele se baseia no aprendizado clássico de Rosalía na conceituada Escola Superior de Música da Catalunha, na Espanha.

Gravado com a Orquestra Sinfônica de Londres, Lux inclui diversos arranjos de Caroline Shaw, vencedora do prêmio Pulitzer. É uma obra lírica rebelde e radical, com um som totalmente diferente de tudo o que existe na esfera pop.

A faixa principal, Berghain, é uma releitura de Dies Irae, de Verdi (1813-1901). As cordas são tocadas com facas serrilhadas, enquanto o refrão em alemão canta o medo e a ira.

Já a canção Bjork chega para informar a todos que "a única forma de salvação é pela intervenção divina".

Outra faixa de destaque, Reliquia, retira e costura um quarteto de câmera com padrões eletrônicos irreconhecíveis. Nela, Rosalía se reconcilia com a ideia de que ela ama profundamente e encontra beleza na vulnerabilidade.

"Tire um pedaço de mim, guarde para quando eu me for / Serei seu tesouro, sou sua relíquia."

Madonna, ícone do pop, já se declarou fã da cantora. Ela postou uma mensagem para Rosalía no Instagram, dizendo: "Não consigo parar de ouvir! Você é uma verdadeira visionária!!!"

'Terrorista emocional'

Construído ao longo de três anos, Lux reflete sobre um período de convulsão pessoal e profissional vivido pela cantora de 33 anos de idade.

Na época, Rosalía rompeu seu noivado com o astro porto-riquenho do reggeaton Rauw Alejandro, substituiu seu empresário pelo mesmo de Adele, Jonathan Dickins, e se dedicou ao seu primeiro grande trabalho como atriz, na terceira temporada do drama adolescente Euphoria.

A separação de Alejandro parece ter inspirado a letra mais áspera do álbum. La Perla fala de um homem que ela chama de "terrorista emocional" e "medalhista de ouro olímpico de FDPs". E um alegre arranjo de valsa sugere que ela está adorando seu rosário de insultos.

A catártica Focu 'Ranni (disponível apenas nas cópias em CD e vinil) associa uma melodia desoladora a uma amostra vocal distorcida, refletindo o turbilhão emocional de uma noiva que cancela o casamento no último minuto.

Em entrevista ao jornal francês Le Monde, Rosalía declarou que a canção foi inspirada na sua xará, Santa Rosália de Palermo (1130-1160), que fugiu do altar para dedicar sua vida a Deus.

"Acho essa coincidência uma maluquice", destacou a estrela. Mas ela não quis entrar em detalhes, afirmando apenas que foi uma "longa história".

Getty Images A turnê da cantora para promover seu álbum Motomani teve palco minimalista e dançarinos de apoio

A busca pela realização espiritual destaca o restante de Lux ("luz", em latim).

Sauvignon Blanc é uma balada delicada que traz uma promessa autodepreciativa: "Vou ouvir meu Deus / Vou jogar fora meus Jimmy Choos", em referência a uma marca de sapatos de luxo.

Já a deslumbrante injeção de dopamina de Divinize encontra a cantora tomada por um propósito glorioso: "Venha me machucar, vou engolir todo o meu orgulho / Sei que fui feita para me divinizar."

Mas são os momentos de maior reflexão que tiram o nosso fôlego. A faixa final, Magnolias, é uma delicada aceitação da morte: "O que eu nunca fiz na vida, você fará quando eu morrer."

E a suave e modesta La Yagular é um reconhecimento do divino na Terra, celebrando nossa humanidade comum:

"Eu me enquadro no mundo / E o mundo se enquadra em mim / Eu abraço o mundo / E o mundo me ocupa", canta ela, maravilhada.

A canção termina com uma gravação da cantora e compositora Patti Smith em 1976, incentivando os artistas a destruir as expectativas.

"Atravessem para o outro lado", exclama a estrela do rock. "Passar por uma porta não é suficiente, um milhão de portas não são suficientes."

Como resumo do impulso criativo de Rosalía, é perfeito até demais.

Rosalía/Columbia Records Rosalía estudou 14 idiomas, incluindo hebraico, ucraniano e francês, durante a criação do seu último álbum

Antes do lançamento do álbum, a cantora alertou os fãs para que ouvissem Lux com fones de ouvido, em um quarto escuro. Ela chamou o álbum de antídoto para os vídeos virais e tendências do TikTok.

"Quanto mais entramos na era da dopamina, mais eu quero o contrário", declarou ela ao jornal The New York Times. "Sei que é pedir muito, mas é o que eu desejo."

Quem aceitar o desafio será ricamente recompensado.

Mesmo com sua forte pegada orquestral, Lux é um álbum totalmente moderno, com produção de última geração e letras de hip hop invadindo os deslumbrantes vocais líricos de Rosalía.

O peso conceitual do álbum poderia ter esmagado uma artista menor. Ela canta em 14 idiomas, em quatro movimentos, inspirada pelos escritos místicos da filósofa francesa Simone Weil (1909-1943).

Mas Rosalía encontra uma forma de escapar desta armadilha.

"Eu só quero me divertir fazendo música", contou ela ao apresentador Nick Grimshaw na BBC Rádio 6 Music, "e a única forma de fazer isso é sempre tentar fazer diferente."

"Você quer extremos. Você quer opostos", prossegue ela. "É como um pêndulo."

"Em Motomani, a questão foi inventar palavras. Em Lux, é como se eu tentasse descobrir uma forma de escrever letras que pudessem ser gravadas na pedra."

O resultado é um álbum audacioso, mas acessível.

Apague as luzes, concentre toda a sua atenção e descubra uma das artistas mais originais e singulares dos tempos atuais.