Trump afirma que democratas promovem uma "farsa" no caso Epstein

Eleito em 2024 para exercer o segundo mandato como presidente dos EUA, Trump é frequentemente apontado como uma das peças envolvidas no caso Epstein -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14/11) que a pressão para divulgar detalhes da rede de abuso sexual de Jeffrey Epstein é uma "farsa" promovida por opositores democratas. A fala foi uma reação às iniciativas no Congresso para divulgar arquivos relacionados ao caso que envolve o empresário, preso e morto em 2019.

"Os democratas estão fazendo tudo o que podem, com seu poder cada vez menor, para promover novamente a farsa sobre Epstein", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social. Os republicanos que se juntam aos apelos para forçar a divulgação dos arquivos de Epstein são "fracos e burros", acrescentou. Ele ainda chamou as ações de "políticas ruins" e "vexame da paralisação" recente do governo.

Trump ainda descreveu a situação como "problema dos democratas". De acordo com ele, o ex-presidente democrata Bill Clinton, Larry Summers, ex-secretário do Tesouro e crítico à gestão do republicano, e Reid Hoffman, fundador do LinkedIn e um grande apoiador de Kamala Harris durante a campanha em 2024, "sabem de tudo" sobre Epstein.

O presidente norte-americano afirmou que todos os três deveriam ser questionados sobre o caso do financista. "Epstein era democrata e é um problema dos democratas, não dos republicanos!", escreveu Trump na publicação. "Não perca seu tempo com Trump. Eu tenho um país para governar!"

As mensagens foram publicadas depois que parlamentares democratas divulgaram emails atribuídos a Epstein, nessa quarta-feira (12/11). O conteúdo deles sugere que Trump tinha ciência dos crimes sexuais cometidos pelo empresário. Os documentos ainda relatam que Epstein entrou em contato com um interlocutor desconhecido, e que o presidente passou horas na casa do financista na companhia de uma das vítimas.

* Com informações da AFP