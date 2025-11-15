Sobe a 11 número de mortos por deslizamento de terra na Indonésia

Uma casa destruída é vista enquanto equipes de resgate procuram por sobreviventes após um deslizamento de terra ter soterrado algumas casas na vila de Cibeunying, regência de Cilacap, Java Central, em 14 de novembro de 2025 - (crédito: Bakhtiar RAHMAN / AFP)

O número de mortos devido a um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 11, informou neste sábado(15) uma autoridade local, enquanto as equipes de resgate trabalham contra o relógio para localizar outras 12 pessoas que continuam desaparecidas.

O deslizamento, provocado por chuvas intensas, ocorreu na quinta-feira no distrito de Cilacap, na província de Java Central, onde casas de três aldeias foram soterradas.

"Até a tarde deste sábado, o número de vítimas encontradas sem vida é de 11, e continuamos buscando outras 12", disse à AFP Muhamad Abdulá, chefe local de busca e resgate.

O balanço anterior, comunicado na sexta-feira, era de dois mortos e pelo menos 21 desaparecidos.

Mais de 700 pessoas - incluindo membros dos serviços de resgate, do exército, da polícia e voluntários - participam das operações de busca, acrescentou.

No início desta semana, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia emitiu um alerta para condições meteorológicas extremas.

A temporada anual de monções, que geralmente dura entre novembro e abril, traz consigo deslizamentos de terra, inundações repentinas e doenças.

As mudanças climáticas têm afetado os padrões das tempestades, incluindo a duração e a intensidade da temporada, o que provoca chuvas mais intensas, enchentes e rajadas de vento mais fortes.