EUA dizem que Maduro lidera suposto cartel de drogas que será declarado terrorista

Os Estados Unidos anunciaram que irão designar o Cartel de los Soles, uma suposta organização liderada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro e outras figuras de seu governo, como uma organização terrorista.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que seu país designará o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira e se referiu ao "ilegítimo" Nicolás Maduro como seu líder.
O Departamento de Justiça dos EUA acusa Maduro e outros líderes da Venezuela chavista, como o ministro do Interior Diosdado Cabello, de pertencerem a essa suposta organização criminosa.
Washington há muito sustenta que a cúpula de uma organização criminosa, que acusa de enviar drogas ilegais para os Estados Unidos, reside nos mais altos escalões do Estado venezuelano.
Maduro sempre negou veementemente as acusações e recentemente afirmou que o governo americano "está fabricando uma guerra" contra a Venezuela.
Designar organizações como grupos terroristas concede às forças policiais e militares americanas maiores poderes para alvejá-las e desmantelá-las.
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo Departamento de Estado, a designação do Cartel de los Soles como organização terrorista entrará em vigor em 24 de novembro.
Os Estados Unidos já designaram diversos cartéis como organizações terroristas, incluindo o Tren de Aragua, da Venezuela, e outros no México e no Equador.
Ao anunciar a medida, Rubio afirmou: "Nem Maduro nem seus comparsas representam o governo legítimo da Venezuela".
O anúncio da designação representa mais um passo na campanha de pressão que o governo Donald Trump parece ter lançado contra a Venezuela chavista.
Os Estados Unidos enviaram seu maior contingente militar para o Caribe em décadas e realizaram pelo menos 21 ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, matando pelo menos 83 pessoas, nas últimas semanas.
No entanto, não apresentaram provas sobre quem estava a bordo das embarcações, e advogados afirmaram que os ataques podem violar o direito internacional.
O anúncio de Rubio surge em meio a crescentes especulações sobre se os EUA podem atacar alvos terrestres na Venezuela como parte de um esforço para pressionar militarmente Nicolás Maduro a destituí-lo do poder.
Donald Trump afirmou ter "mais ou menos" tomado uma decisão sobre o que fazer, mas ainda não revelou qual é.
