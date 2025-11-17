A pequena ilha do Caribe prestes a fazer história na Copa do Mundo de futebol

Dick Advocaat é o técnico da seleção de Curaçao desde janeiro de 2024 - (crédito: Getty Images)

Os jogadores da bela e minúscula ilha caribenha de Curaçao estão a 90 minutos de fazer história na Copa do Mundo.

Basta um empate com a Jamaica, na terça-feira (18/11) às 22 horas (Brasília), para que a seleção de Curaçao se classifique para a Copa pela primeira vez.

O técnico da seleção da ilha, o holandês Dick Advocaat, tem 78 anos de idade. Ele já dirigiu, entre outras, a seleção da Holanda.

Advocaat chegou no final de semana à capital jamaicana, Kingston, mas precisou voltar quase imediatamente por "razões familiares", segundo a federação de futebol de Curaçao.

"É uma decisão muito difícil precisar deixar os meninos aqui", afirmou Advocaat, em declaração por escrito. "Precisei tomar esta decisão com dor no coração, mas a família é mais importante que o futebol."

"Da Holanda, ficarei em contato próximo com a equipe e tenho total confiança neste grupo de jogadores."

"É uma má notícia para nós, mas entendemos que a família é sempre prioridade", declarou à TV pública holandesa NOS o goleiro Eloy Room, um dos 22 jogadores nascidos na Holanda que jogam pela seleção de Curaçao.

"O técnico não precisa se preocupar, daremos tudo contra a Jamaica."

Se conseguir a classificação, Curaçao se tornará o menor país a disputar uma Copa do Mundo.

O recorde atual é da Islândia, que disputou em 2018, na Rússia. Mas Curaçao é muito menor.

A ilha tem pouco mais de 150 mil habitantes — uma população equivalente, por exemplo, às cidades de Rio das Ostras (RJ) ou Santana de Parnaíba, vizinha à capital paulista — que moram em uma área do tamanho de Curitiba (PR).

"É uma loucura e seria um dos maiores feitos da história de Curaçao", segundo o meio-campista Juninho Bacuna — que nasceu em Groningen, na Holanda, e já jogou nos clubes britânicos Huddersfield Town, Birmingham e Glasgow Rangers.

Em entrevista à BBC Rádio 5 Live, ele destacou que "é maravilhoso e inacreditável. Ainda poucos anos atrás, você nem imaginaria isso, mas agora estamos muito próximos".

"Certamente, queremos dar o melhor para nos classificarmos para a Copa do Mundo. Seria incrível fazer este sonho se tornar realidade."

Curaçao fica a 60 km do litoral da Venezuela. O país só passou a existir como parte do Reino dos Países Baixos em 2010, após a dissolução das Antilhas Holandesas.

Dez anos atrás, Curaçao estava em 150° lugar no ranking mundial da Fifa. Agora, é o 82°.

O formato ampliado da Copa do Mundo de 2026, com 48 nações em vez de 32, e a classificação automática dos três países anfitriões (Canadá, México e Estados Unidos) ofereceram a Curaçao uma possibilidade muito maior de classificação.

Em nove partidas pelas eliminatórias, a seleção de Curaçao venceu sete. A vitória contra a Jamaica em casa por 2 x 0 em outubro, um empate por 1 x 1 com Trinidad e Tobago e uma goleada de 7 x 0 sobre Bermuda, na sexta-feira passada (14/11), deixaram a ilha no primeiro lugar do grupo, faltando uma rodada para o final.

No último jogo, Curaçao joga fora de casa contra a Jamaica, que está um ponto atrás e só se classificará com a vitória.

Advocaat em busca da vaga aos 78 anos

O homem que levou Curaçao à beira da Copa do Mundo é um dos técnicos mais experientes do planeta.

Desde janeiro de 2024, o holandês Advocaat dirige pela oitava vez uma seleção nacional, após três passagens como técnico da Holanda, além dos Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul, Bélgica, Rússia, Sérvia e Iraque.

Ele ajudou a Holanda a chegar às quartas de final da Copa de 1994, nos Estados Unidos. Já a seleção sul-coreana dirigida por ele foi desclassificada na fase de grupos em 2006, na Alemanha.

Advocaat também foi técnico de diversos clubes europeus, incluindo os holandeses Feyenoord e PSV Eindhoven, o Glasgow Rangers, da Escócia, o Zenit São Petersburgo, da Rússia, e o Sunderland, da Inglaterra.

Ele só passou a ser o técnico de Curaçao após a resolução de uma disputa sobre pagamentos entre os jogadores e a associação de futebol do país. E, imediatamente, ele começou a preparação rumo à Copa do Mundo de 2026.

Se Curaçao se classificar e ele continuar como técnico, Advocaat passará a ser o técnico mais idoso a atuar em uma Copa do Mundo masculina, superando o recorde do alemão Otto Rehhagel, que dirigiu a Grécia aos 71 anos de idade em 2010, na África do Sul.

"Todos sabem que Dick Advocaat é um grande nome", destaca Bacuna. "É um grande técnico e todos respeitam suas decisões e a forma como ele trabalha."

"Sua presença é muito importante para nós como equipe e também para o país. Ele tem sido realmente uma grande influência."

"Começamos a trabalhar com ele na classificação para a Liga das Nações e observamos o crescimento da equipe, na forma em que trabalhamos e disputamos os jogos", segundo o jogador.

Mas Advocaat não estará presente no próximo jogo, já que ele deixou a concentração por "circunstâncias particulares" no sábado (15/11).

Na ausência do titular, a equipe de Curaçao deve ser dirigida pelos técnicos assistentes Dean Gorre e Cor Pot. Advocaat permanecerá em comunicação com seus assistentes sobre a preparação tática da equipe.

Talento holandês e passagens pelo Reino Unido

Getty Images Os irmãos Leandro (10) e Juninho Bacuna (7) são dois dos principais jogadores de Curaçao

Além do técnico holandês, a maioria dos jogadores da seleção de Curaçao nasceu na Holanda. Mas seus laços familiares permitiram que eles jogassem no time de Advocaat.

A equipe conta com um lateral do time escocês Livingston, Joshua Brenet, e vários jogadores de times ingleses. Eles incluem o meio-campista do Rotherham Ar'jany Martha, o atacante do Middlesbrough Sontje Hansen e o meio-campista do Sheffield United Tahith Chong, que nasceu em Curaçao e já jogou na Premier League, pelo Manchester United.

Para Bacuna, a seleção de Curaçao também ofereceu a chance de jogar partidas internacionais com seu irmão mais velho, Leandro, o capitão da equipe. Este foi um importante incentivo para ele, depois de ter jogado pela seleção holandesa sub-21.

"Comecei a jogar por Curaçao em 2019 e foi uma grande decisão para mim", afirma Juninho Bacuna. "Na época, eu tinha apenas 21 anos e muito tempo pela frente, para jogar pela seleção nacional holandesa."

"Mas tomei logo a decisão de jogar por Curaçao. Um dos motivos foi que posso jogar no mesmo time do meu irmão e a família pode nos ver jogar juntos."

"A outra razão foi que, realisticamente falando, eu não tive chance de jogar pela seleção nacional holandesa na época", ele conta.

"Vi muitos jogadores da minha idade jogarem pela seleção nacional da Holanda, mas eu não tive a chance de ser convocado. Por isso, decidi rapidamente jogar por Curaçao."

Bacuna sente que o recente progresso futebolístico da ilha pode inspirar outros jogadores nascidos na Holanda a representar a equipe conhecida como A Família Azul.

"Estamos observando mais jogadores ainda jovens, capazes de jogar pela Holanda, vindo jogar por Curaçao — fortalecendo ainda mais a equipe", destaca Bacuna.

Getty Images Steve McClaren é o técnico da Jamaica desde agosto de 2024

A Jamaica, no caminho de Curaçao

Curaçao joga pelo empate, mas a Jamaica do ex-técnico da Inglaterra, Steve McClaren, é a favorita para conseguir a vitória em casa, liderar o grupo e se classificar para a Copa do Mundo pela segunda vez (a Jamaica participou da Copa de 1998, na França, dirigida pelo técnico brasileiro René Simões).

"O futebol talvez seja o esporte mais popular da Jamaica", segundo a jornalista esportiva jamaicana Karen Madden. "Mas esta é uma época muito difícil para o país, pois estamos lutando contra a devastação causada pelo furacão Melissa".

"O que estamos vendo é uma força mobilizadora e tivemos imensa ajuda dos nossos parceiros internacionais e de muitos países que vieram ao nosso resgate, além de indivíduos que estão reunindo os jamaicanos e oferecendo apoio."

"Quando conversamos com o técnico Steve McClaren, ele disse que os jogadores estão sob certa pressão", conta Madden. "A classificação para a Copa do Mundo seria de extraordinária importância e, realmente, levantaria o nosso ânimo."

Quem perder entre Curaçao e a Jamaica ainda terá uma segunda chance de se classificar para a Copa do Mundo. O perdedor deverá enfrentar a repescagem intercontinental em março, que classificará apenas duas das seis nações participantes.

Madden sentiu que os jogadores jamaicanos estão ansiosos para uma revanche contra Curaçao, depois da derrota sofrida em outubro passado.

"Eu me lembro de assistir à partida pela televisão e o estádio estava repleto de torcedores de Curaçao", ela conta. "A Jamaica e a comunidade jamaicana de futebol ficaram surpresos e abalados pela derrota por 2 x 0."

"Agora, com os papéis invertidos e Curaçao vindo jogar na Jamaica, no estádio nacional, a sensação é que a vitória será da Jamaica e ninguém imagina que possa acontecer o contrário", conclui Madden.