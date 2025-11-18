Por que falha do Cloudflare provocou caos na internet

Mensagem de erro que apareceu nesta terça (18/11) para usuários do ChatGPT - (crédito: OpenAI)

Diversos sites de grande porte, incluindo o X (antigo Twitter) e o ChatGPT, ficaram fora do ar para muitos usuários nesta terça-feira (18/11) pela manhã, devido a problemas que afetaram a Cloudflare, uma importante empresa de infraestrutura de internet.

Milhares de usuários começaram a relatar problemas com os sites e com outros serviços, ao site de monitoramento de interrupções Downdetector logo após as 8h30 pelo horário de Brasília.

A Cloudflare afirmou em um comunicado que havia observado "um pico de tráfego incomum em um dos serviços da Cloudflare a partir das 11h20 UTC [cerca de 8h20 em Brasília]", o que causou erros no tráfego que passava por sua rede.

A empresa disse que não sabia a causa do problema, mas posteriormente implementou uma correção, com muitos sites afetados funcionando normalmente por volta do meio-dia.

"Acreditamos que o incidente já foi resolvido", afirmou a empresa em uma atualização recente em seu painel de status do serviço.

"Continuamos monitorando erros para garantir que todos os serviços voltem ao normal."

Uma ampla gama de aplicativos e sites foi afetada pela interrupção da empresa na terça-feira.

Usuários relataram atrasos ou problemas técnicos ao tentar acessar serviços como o aplicativo de encontros Grindr, a plataforma de reuniões remotas Zoom e a plataforma de design gráfico Canva.

Enquanto isso, a rede social X exibia uma mensagem em sua página inicial para alguns usuários informando que havia um problema com seu servidor interno devido a um "erro" originado no Cloudflare.

O site do ChatGPT também exibia uma mensagem de erro para alguns usuários, dizendo: "desbloqueie os desafios cloudflare.com para prosseguir."

A Cloudflare afirmou em uma nota anterior em seu painel de status de serviço que os problemas que estava enfrentando "podem afetar vários clientes".

Em atualizações posteriores, acrescentou que estava "observando a recuperação dos serviços", mas que alguns clientes "podem continuar a observar taxas de erro acima do normal enquanto prosseguimos com os esforços de correção".

O que é Cloudflare?

A Cloudflare é uma grande provedora de segurança na internet em todo o mundo, realizando serviços como verificar se as conexões dos visitantes aos sites vêm de humanos e não de bots.

A empresa afirma que 20% de todos os sites do mundo usam seus serviços de alguma forma.

Não está claro quantos desses sites foram afetados por essa interrupção e em que medida.

O próprio Downdetector — um site para o qual muitos recorrem quando outros sites param de carregar ou parecem ter problemas — também exibiu uma mensagem de erro quando muitos tentaram acessá-lo na terça-feira.

Alp Toker, diretor da NetBlocks, que monitora a conectividade de serviços da web, disse que a interrupção "aponta para uma interrupção catastrófica na infraestrutura da Cloudflare".

"O que impressiona é o quanto da internet teve que se proteger atrás da infraestrutura da Cloudflare para evitar ataques de negação de serviço nos últimos anos", disse ele à BBC.

Os chamados ataques de negação de serviço tentam tornar um serviço online inacessível aos seus usuários, sobrecarregando-o com tráfego excessivo ou explorando vulnerabilidades, o que pode ser prevenido através do Cloudflare.

Toker diz, no entanto, que, como resultado de seu uso massivo — e da conveniência do serviço — o Cloudflare também se tornou "um dos maiores pontos únicos de falha da internet".

O preço das ações da empresa estava em queda de cerca de 3% por volta do meio-dia pelo horário de Brasília.

Os problemas que afetam os serviços da Cloudflare surgem após uma interrupção que impactou a Amazon Web Services no mês passado, deixando mais de 1 mil sites e aplicativos fora do ar.

Outro grande provedor de serviços web, o Microsoft Azure, também foi afetado logo em seguida.

"As interrupções que testemunhamos nos últimos meses destacaram mais uma vez a dependência dessas redes frágeis", diz Jake Moore, consultor global de segurança cibernética da ESET.

"As empresas muitas vezes são forçadas a depender fortemente de empresas como Cloudflare, Microsoft e Amazon para hospedar seus sites e serviços, já que não há muitas outras opções."