'A ponte do amor': o estranho experimento que revelou os elos entre medo e atração

Ponte suspensa em Vancouver, onde Dutton e Aron conduziram o experimento - (crédito: Getty Images)

Todo mundo que já se apaixonou alguma vez na vida é capaz de identificar alguma dessas sensações: os batimentos cardíacos aceleram, a respiração fica ofegante e as palmas das mãos podem ficar mais úmidas quando alguém arrebata nosso coração.

Se a presença de alguém lhe provoca tudo isso, pode ser que sinta uma enorme atração por essa pessoa.

Pode também ser mais que atração. Pode ser amor. Ou até medo, ansiedade, estresse.

Mas como é possível confundir emoções tão diferentes entre si?

O psicólogo Stanley Schachter descobriu, na década de 1960, que as emoções não são tão espontâneas, nem tão claras como acreditamos ou esperamos que sejam.

Segundo Schachte, dois fatores são determinantes: um estado de excitação psicológica e, em seguida, o rótulo que damos a esse sentimento específico.

O rótulo depende do contexto e da pessoa. Às vezes, nosso sistema falha e acontece o que o psicólogo chama de "atribuição errônea da excitação", quando um rótulo emocional surge da fonte errada.

Assim, sentimentos como o de estar apaixonado, na verdade, podem ter uma origem bem diferente.

A ponte do amor

Em 1974, os psicólogos canadenses Donald Dutton e Arthur Aron iniciaram um experimento que demonstrou como a atribuição errônea da excitação pode afetar nossos sentimentos relacionados à atração.

Homens que visitavam um parque em Vancouver foram entrevistados por uma mulher muito bonita.

Metade dos entrevistados estava atravessando uma ponte suspensa quando a mulher pediu que participassem da pesquisa. A outra metade passava por uma ponte baixa e sólida.

Foi pedido a todos os participantes que olhassem uma foto de uma mulher rindo enquanto cobria o rosto. Em seguida, eles tinham que imaginar uma história por trás da foto.

A desculpa era explorar os efeitos de um belo cenário, como o de um parque, sobre a criatividade.

No final da entrevista, a mulher dava o número de telefone aos participantes e pedia que ligassem se tivessem perguntas sobre a pesquisa.

Segundo os pesquisadores, a maioria dos que ligaram para a mulher tinha atravessado a ponte suspensa — mais que o dobro do que passava pela ponte mais robusta e segura.

As histórias desses homens que telefonaram tinham conteúdo mais romântico e sexual.

Quando o mesmo experimento foi feito com um entrevistador homem, quase ninguém ligou.

A explicação dos especialistas nos anos 1970? Muitos homens que haviam atravessado a ponte suspensa confundiram os sentimentos — o coração disparado e a respiração acelerada fizeram com que um possível medo de cair da ponte fosse confundido com atração.

O estudo Donald Dutton e Arthur Aron ganhou o título de Alguma evidência de maior atração sexual em condições de alta ansiedade. Mas o trabalho ficou mesmo conhecido como A ponte do amor.

Por que confundimos sentimentos?

Ao longo dos anos, diferentes estudos têm mostrado que o fenômeno da atribuição errônea da excitação não apenas nos faz confundir sentimentos como medo, atração e amor.

Também entra na lista de rótulos equivocados uma elevada gama de emoções como nojo, euforia, humor, medo, incômodo e erotismo.

Existe uma explicação biológica por trás dessa confusão de sentimentos.

Ainda que estar apaixonado e estar com medo pareçam, à primeira vista, sentimentos quase opostos, ambos provocam mudanças fisiológicas muito parecidas no nosso corpo.

Ambos ativam o sistema nervoso simpático, encarregado de nos dizer se devemos lutar ou escapar.

Para preparar o corpo para diferentes cenários, o sistema simpático ativa uma série de mudanças no ritmo cardíaco e pulmonar: libera hormônios como adrenalina e noradrenalina que afetam nosso sistema digestivo, provocando aquele frio na barriga ou borboletas no estômago.

Curiosamente, é o mesmo processo para quando estamos apaixonados ou nos sentimos atraídos por alguém.

Se o contexto não está claro, paixão e atração podem ser facilmente confundidos.

Do terror ao amor

CBS via Getty Images De acordo com o estudo, compartilhar aventuras e experiências novas une casais

Esse fenômeno também pode explicar por que os filmes de terror são tão populares quando se está em um encontro amoroso.

A excitação compartilhada pode realçar os sentimentos de atração.

No entanto, a atribuição errônea da excitação também explica por que muitas vezes o que parecia amor à primeira vista se dissolve em pouco tempo e a pessoa que nas primeiras semanas te tirava do sério já não mais provoca arrepios.

Especialistas em reações descobriram que a teoria do psicólogo Stanley Schachter também pode ajudar a fortalecer um vínculo, uma vez que mostra que a experiência emocional é maleável.

Assim, da mesma forma que a excitação pode criar uma falsa sensação de afeição entre duas pessoas que realmente não se amam, quando há amor, mas o casal está desgastado pela monotonia, é possível reviver isso compartilhando atividades que geram excitação.

Em particular, descobriu-se que os casais que compartilham experiências novas e desafiadoras tendem a sentir maiores níveis de atração do que aqueles que não saem da rotina.

Mas cuidado: os psicólogos também advertem que casais que subsistem apenas com base em experiências fortes, instabilidade ou perigo, são certamente vítimas da atribuição errônea de excitação e não estão realmente apaixonados.

Este texto foi publicado originalmente em 07 de julho de 2019.