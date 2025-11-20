Trump sanciona lei de divulgação dos arquivos de Epstein; o que acontece agora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou na noite de quarta-feira (19/11) o projeto de lei que determina a divulgação de todos os arquivos do governo americano sobre Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais, morto em 2019.

A medida obriga o Departamento de Justiça a divulgar, em até 30 dias, todas as informações de sua investigação sobre Epstein. Dados ligados a apurações em andamento ou consideradas invasão de privacidade podem ser retidos.

Com apoio de Trump, o projeto de lei foi aprovado de forma ampla pelas duas Casas do Congresso, a Câmara dos Representantes e o Senado, na terça-feira (18/11).

Trump mudou de posição na semana passada, após pressão de vítimas de Epstein e de integrantes do Partido Republicano, do qual ele faz parte.

Até então, Trump rejeitava a divulgação dos documentos e classificava como "farsa" conduzida por membros do Partido Democrata (oposição ao seu governo) para "desviar" a atenção do trabalho de seu partido.

"Talvez a verdade sobre esses democratas e suas associações com Jeffrey Epstein seja revelada em breve, porque ACABEI DE ASSINAR O PROJETO QUE LIBERA OS ARQUIVOS DE EPSTEIN!", escreveu na plataforma Truth Social.

Embora a divulgação dos arquivos não exigisse votação no Congresso — Trump poderia ter ordenado a liberação por conta própria — deputados aprovaram o projeto por 427 votos a 1. O Senado deu consentimento unânime assim que o texto chegou, enviando-o para a assinatura do presidente.

Os arquivos que devem ser divulgados incluem documentos de investigações criminais sobre Epstein, como transcrições de entrevistas com vítimas e testemunhas e itens apreendidos em buscas em suas propriedades. O material reúne comunicações internas do Departamento de Justiça, registros de voos e nomes de pessoas e entidades ligadas a Epstein.

Os arquivos são diferentes das mais de 20 mil páginas de documentos do espólio de Epstein divulgadas pelo Congresso na semana passada, incluindo algumas que mencionam diretamente Trump.

Elas incluem mensagens de Epstein de 2018 em que ele diz sobre Trump: "Eu sou o único capaz de derrubá-lo" e "Eu sei quão sujo Donald [Trump] é".

Trump afirma ter sido amigo de Epstein por anos, mas que eles se desentenderam no início dos anos 2000, dois anos antes de Epstein ser preso pela primeira vez. Trump tem negado constantemente qualquer irregularidade em relação a Epstein.

Ao falar com jornalistas na segunda-feira (17/11) à noite, Trump disse que republicanos "não têm nada a ver com Epstein".

"É realmente um problema dos democratas", ele disse. "Os democratas eram amigos de Epstein, todos eles".

A família de uma das vítimas de Epstein, Virginia Giuffre, que morreu por suicídio no começo deste ano, afirmou em declaração que a sanção do projeto de lei por Trump foi "nada menos que fenomenal", para Giuffre e outras sobreviventes.

"À medida que olhamos para o próximo capítulo, seguimos vigilantes. Esse trabalho não terminou. Cada nome deve ser revelado, independentemente de poder, riqueza ou filiação partidária", afirmaram o irmão e a cunhada de Giuffre, Sky e Amanda Roberts.

Epstein foi encontrado morto em 2019 em sua cela em Nova York. O legista classificou como suicídio. Ele estava detido sob acusações de tráfico sexual e já tinha sido condenado em 2008 por solicitação de prostituição de menor.

Ele, que teve carreira de alto perfil, mantinha vínculos com diversas figuras influentes, entre elas Andrew Mountbatten Windsor, irmão do rei Charles 3º e ex-príncipe; Donald Trump; Steve Bannon, ex-assessor de Trump; o ex-presidente americano Bill Clinton, além de outros nomes do mundo da mídia, da política e do entretenimento.

Na quarta-feira (19/11), o ex-presidente da Universidade Harvard Larry Summers se afastou de suas funções docentes na universidade enquanto é investigado internamente por suas ligações com Epstein, reveladas em uma série de trocas de e-mails amistosas.

Com a sanção do texto, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, é obrigada a divulgar "todos os registros, documentos, comunicações e materiais de investigação" não classificados ligados a Epstein e à cúmplice Ghislaine Maxwell em até 30 dias após a promulgação da lei. Maxwell cumpre pena de 20 anos por tráfico sexual.

Pelo texto, porém, trechos podem ser retidos se considerados invasão de privacidade ou ligados à investigação em andamento.

O projeto dá a Bondi poder para reter informações que possam comprometer qualquer investigação federal ativa ou identificar vítimas.

Um dos autores da proposta, o deputado republicano Thomas Massie, afirmou estar preocupado com a possibilidade de parte dos arquivos ser retida.

"Estou preocupado que [Trump] esteja abrindo uma enxurrada de investigações, e acredito que podem tentar usar essas investigações como justificativa para não divulgar os arquivos. Essa é a minha preocupação", disse.