Trump suspende tarifas de 40% sobre café, carnes e outros produtos brasileiros - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira (20/11) suspendendo as tarifas de 40% sobre carnes, café e outros produtos agrícolas importados do Brasil.

O decreto vale para mercadorias importadas que chegaram nos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro.

Esta reportagem está em atualização