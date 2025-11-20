InícioMundo
Notícias

Trump suspende tarifas de 40% sobre café, carnes e outros produtos brasileiros

Presidente americano menciona telefonema para o presidente Lula e as negociações com o governo brasileiro no decreto. Decisão vale para produtos que chegaram aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro.

Trump suspende tarifas de 40% sobre café, carnes e outros produtos brasileiros - (crédito: BBC Geral)
Trump suspende tarifas de 40% sobre café, carnes e outros produtos brasileiros - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira (20/11) suspendendo as tarifas de 40% sobre carnes, café e outros produtos agrícolas importados do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O decreto vale para mercadorias importadas que chegaram nos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro.

Esta reportagem está em atualização

  • Google Discover Icon
BBC
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
postado em 20/11/2025 19:38
SIGA
x