Trump suspende tarifas de 40% sobre café, carnes e outros produtos brasileiros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira (20/11) suspendendo as tarifas de 40% sobre carnes, café e outros produtos agrícolas importados do Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O decreto vale para mercadorias importadas que chegaram nos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro.
Esta reportagem está em atualização
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
postado em 20/11/2025 19:38