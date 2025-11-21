A angústia de Zelensky em busca de alternativa ao plano 'secreto' de Trump para guerra na Ucrânia

Em uma entrevista à Fox Radio nesta sexta-feira, Donald Trump afirmou que a Ucrânia perderá mais território 'em pouco tempo' - (crédito: Reuters)

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta sexta-feira (21/11) que a Ucrânia apresentará "alternativas" a um plano de paz proposto pelo governo Trump.

"Apresentarei argumentos, tentarei persuadir e vou propor alternativas", declarou Zelensky, em discurso à nação, proferido em frente ao palácio presidencial em Kiev.

Numa referência à resposta de Kiev à invasão russa em larga escala em fevereiro de 2022, ele acrescentou: "Não traímos a Ucrânia naquela época e não a trairemos agora."

Em seu discurso de 10 minutos, Zelensky alertou que a Ucrânia pode enfrentar uma "escolha muito difícil: perder sua dignidade, ou correr o risco de perder um parceiro fundamental", numa aparente referência aos EUA que, segundo relatos, estariam pressionando a Ucrânia a aceitar um plano para encerrar a guerra com a Rússia.

O presidente ucraniano também afirmou que "hoje é um dos momentos mais difíceis da nossa história".

'O inimigo não está dormindo'

Zelensky afirmou ainda que, na próxima semana, a Ucrânia enfrentará "muita pressão... para nos enfraquecer, para nos dividir", acrescentando que "o inimigo não está dormindo".

Ele também exortou os ucranianos a permanecerem unidos diante da pressão.

"O interesse nacional da Ucrânia deve ser levado em consideração", diz ele, acrescentando que "não faremos declarações bombásticas; trabalharemos calmamente com os Estados Unidos e todos os nossos parceiros".

"Teremos uma busca construtiva por soluções com nosso principal parceiro", enfatizou Zelensky, referindo-se aos EUA.

Zelensky tem conversado com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, conforme confirmado pela CBS News, parceira da BBC nos EUA.

Citando uma autoridade ucraniana, a produtora da CBS na Casa Branca, Kristin Brown, escreve no X (antigo Twitter): "Vance e Zelensky conversaram hoje sobre a proposta de plano de paz."

Em uma entrevista à Fox Radio nesta sexta-feira, Donald Trump afirmou que a Ucrânia perderá mais território "em pouco tempo".

Embora tenha dito que os prazos podem ser estendidos se as coisas "correrem bem", a Casa Branca acredita que quinta-feira (27/11) — Dia de Ação de Graças nos EUA — é "uma data apropriada" para a Ucrânia assinar o plano de paz proposto.

Sobre as preocupações de que a Rússia possa, no futuro, representar uma ameaça ao Báltico ou a outras partes da Europa, Trump afirmou que "eles [a Rússia] serão detidos".

"Eles não estão buscando mais guerras", acrescentou. "Eles estão sendo punidos."

O que prevê o plano de Trump para a Ucrânia?

A minuta do plano de paz que vem sendo discutido foi divulgada publicamente por um político da oposição ucraniana e confirmada por um funcionário da Casa Branca, segundo informações da CBS News, parceira da BBC nos EUA.

Composto por 28 pontos, o plano do governo Trump funcionaria da seguinte forma:

Cessar-fogo imediato: Entraria em vigor imediatamente caso ambas as partes concordassem com o acordo.

A Ucrânia cederia território: Este é um dos elementos mais controversos, pois envolve a cessão, por parte da Ucrânia, de territórios não ocupados. A Rússia também manteria grande parte do território ucraniano sob sua ocupação – Crimeia, Donetsk e Luhansk – e essas áreas seriam reconhecidas pelos EUA como território russo de fato.

A Ucrânia deixaria de aderir à OTAN: Kiev renunciaria às suas aspirações de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte – atualmente previstas em sua Constituição. O caminho para se tornar um Estado-membro da União Europeia, no entanto, permaneceria aberto.

Limite militar para Kiev: O efetivo militar do país seria limitado a 600 mil pessoas.

Garantia dos EUA: Se a Rússia invadir a Ucrânia novamente, isso desencadearia uma "resposta militar coordenada e decisiva" e a reinstalação das sanções contra Moscou.

Eleições ucranianas: Precisariam ser realizadas em até 100 dias. A Ucrânia tinha eleições externas agendadas para o início de 2024, mas elas foram adiadas devido à guerra.