'Se meu pai morrer, a culpa é sua': Flávio Bolsonaro acusa Moraes e mantém vigília de apoiadores em Brasília - (crédito: BBC Geral)

Em transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal (PF), ocorrida na manhã deste sábado (22/11).

A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Flávio, a decisão "criminaliza o livre exercício da crença".

A decisão determinou a revogação da prisão preventiva em regime domiciliar, que estava em vigor desde o início de agosto, e atendeu a um pedido da Polícia Federal, que apontou risco concreto e iminente de fuga.

O texto descreve que o risco foi identificado após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma "vigília" em apoio ao pai nas proximidades da residência do ex-presidente e ser detectada uma tentativa de violação da tornozeleira que ele usava.

O senador também disse que o pedido de prisão do pai foi "pré-fabricado" e feito para ocorrer no dia 22 para provocar, porque é o número do PL.

Flávio também afirmou que se trata de perseguição contra a direita. Disse que vai manter a vigília, puxou um salmo de provérbios e chorou no final.

Esta reportagem está em atualização.