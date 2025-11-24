Lenda do reggae Jimmy Cliff morre aos 81 anos - (crédito: BBC Geral)

Jimmy Cliff, um dos mais famosos e amados expoentes da música reggae, faleceu aos 81 anos, segundo divulgou sua família esta segunda-feira (24/11).

Astro desde a década de 1960, ele ajudou a levar o som da Jamaica para um público global através de sucessos como Wonderful World, Beautiful People e You Can Get It If You Really Want. Fez sucesso também com o cover de Johnny Nash I Can See Clearly Now.

No Brasil, estourou ainda com os sucessos Reggae Night e Rebel In Me nos anos 1980.

Sua atuação como um rebelde armado no drama policial de 1972 Balada Sangrenta é um marco do cinema jamaicano e foi considerado o filme que levou o reggae para os Estados Unidos.

A esposa de Cliff, Latifa Chambers, anunciou sua morte por meio de um comunicado no Instagram.

"É com profunda tristeza que compartilho a notícia de que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu devido a uma convulsão seguida de pneumonia", escreveu ela.

"Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e colegas de trabalho que compartilharam sua jornada com ele.

A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi a força dele durante toda a sua carreira.

Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Seguirei seus desejos."

A mensagem também foi assinada por seus filhos, Lilty e Aken.

Nascido com o nome de James Chambers em 1948, Cliff cresceu em extrema pobreza em St. James, na Jamaica, sendo o oitavo de nove filhos.

Dono de uma voz doce, começou a cantar na igreja local aos seis anos de idade.

Aos 14 anos, mudou-se para a capital Kingston e adotou o sobrenome Cliff para expressar as ambições que almejava alcançar.

Gravou vários singles antes de chegar ao topo das paradas jamaicanas com sua própria composição, Hurricane Hattie.

Em 1965, mudou-se para Londres para trabalhar com a Island Records — que mais tarde seria a gravadora de Bob Marley — mas as tentativas da gravadora de tornar seu som palatável ao público do rock não foram bem-sucedidas inicialmente.

Ele alcançou o sucesso com o single de 1969 Wonderful World, Beautiful People – um hino animado e inspirador; e com a canção politicamente engajada Vietnam, que Bob Dylan chamou de "a melhor canção de protesto já escrita".

Cliff se tornou mesmo uma estrela internacional com The Harder They Come, escrita especialmente para o filme de mesmo nome em inglês, no qual interpretou Ivan Martin, um jovem tentando entrar na corrupta indústria musical jamaicana.

"O filme abriu as portas para a Jamaica", lembrou Cliff. "Ele disse: 'É daqui que vem essa música.'"